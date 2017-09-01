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Вчера, 18:05

20 новоселов из числа детей-сирот получили квартиры


20 новоселов из числа детей-сирот получили квартирыЕще 20 новоселов из числа детей-сирот получили квартиры в 60 – ти квартирном доме в 1 микрорайоне Элисты. 40 – обрели жилплощади еще в апреле. Таким образом, 53-й дом полностью сдан. Вручая ключи счастливым обладателям квадратных метров, замПред Правительства Геннадий Бадинов подчеркнул, что их ждут полностью благоустроенные квартиры. Это жилье из спец жилого фонда по договорам найма сроком на пять лет. До конца года будут сданы ещё несколько объектов.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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