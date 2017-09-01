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Вчера, 11:59

От интересов конкретного гражданина до республиканских масштабов


От интересов конкретного гражданина до республиканских масштабовВ Министерстве по земельным и имущественным отношениям заметные перемены. С приходом молодого руководителя изменился подход к выполнению поставленных задач и требования к сотрудникам ведомства – их исполнителям. А в связи с расширением полномочий созданы и два новых отдела.

Пенсионер Николай Дединов не первый раз в очереди на приём в министерство по земельным и имущественным отношениям. Он мог бы сдать документы через МФЦ, но решил посмотреть, как сегодня работают молодые коллеги. Он работал здесь в 90-тые годы.

32- летний Борис Лиджиев, чуть более года назад возглавивший ведомство, пройдя ступени от сотрудника в одном из районных муниципальных образовании до госслужащего в этой же структуре, требователен к коллегам. Кадровый вопрос ставится во главу угла. Нынешний штат министерства - это 55 молодых и амбициозных профессионалов, которым по плечу поставленные задачи. А они грандиозны. Только в этом году предстоит реализовать несколько крупномасштабных проектов. Тотальная инвентаризация объектов республиканской собственности уже завершена.

Еще один важный проект, который осуществляется по поручению главы региона, это оценка имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Подготовленный перечень республиканского имущества для предоставления во владения бизнес - структурам отправлен на правовую экспертизу. Активно в эту работу включились муниципалитеты. В ведомстве отмечают положительный опыт в Лаганском, Черноземельском, Городовиковском районах.

Ну, а краеугольными остаются вопросы по земле. Решаются они по нескольким направлениям. В приоритете - безвозмездная передача земель сельскохозяйственного назначения из республиканского фонда в собственность муниципальных образований. Проект значится в перечне поручений главы региона, нацеленных на поддержку муниципалитетов. Сегодня в их распоряжении более 800 земельных участков общей площадью более 500 тыс. га. Большинство наделов уже вовлечено в экономический оборот. Переданные в аренду товаропроизводителям уже приносят доходы местной казне. Кроме того, теперь Министерство распоряжается не разграниченными земельными участками на территории Элисты. Их отводят под строительство жилья для льготной категории населения.

Еще одна задача, решение которой требовало оперативных действий - это определение границ Республики Калмыкия, районных, сельских, и городских муниципальных образований.

В ведомстве внимательно работают с обращениями граждан. Министр Лиджиев еженедельно ведет личный прием. Консультации проводит и штат работников.



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