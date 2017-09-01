Доктор социологических наук Бова Мунянова отмечает 70-летний юбилей

В эти дни свой 70-летний юбилей отмечает первая женщина Калмыкии, получившая степень доктора социологических наук Бова Мухараевна Мунянова. Сегодня в стенах родного института её поздравили коллеги. Там проходит региональная конференция «Проблемы социологической и межэтнической интеграции Российского общества». В ней принимает участие научная общественность республики. В выступлениях отмечаются этапы развития социологической науки в регионе и вклад Бовы Муняновой. В эти дни свой 70-летний юбилей отмечает первая женщина Калмыкии, получившая степень доктора социологических наук Бова Мухараевна Мунянова. Сегодня в стенах родного института её поздравили коллеги. Там проходит региональная конференция «Проблемы социологической и межэтнической интеграции Российского общества». В ней принимает участие научная общественность республики. В выступлениях отмечаются этапы развития социологической науки в регионе и вклад Бовы Муняновой.



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