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Вчера, 09:30
В регионе начался сев озимых культур
В регионе началась самая ответственная пора- сев озимых культур. Хозяйствами республики планируется засеять почти 200 тысяч гектаров. Хорошими темпами идут хозяйства Сарпинского, Яшалтинского, Ики-Бурульского, Приютненского и Целиного районов.
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