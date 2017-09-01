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Вчера, 20:30

Начал свою работу молодежный форум "Уралан"


Начал свою работу молодежный форум "Уралан"Начал свою работу молодежный форум "Уралан"О военно-патриотическом воспитании молодежи говорили сегодня участники молодежного образовательного форума «Уралан», который открылся в Целинном районе. А это более сотни молодых людей. Во встрече принял участие председатель правительства Игорь Зотов, а также представители муниципалитетов. В рамках программы патриотизма в каждом районе республики будут созданы зональные центры. Там же обсудили вопросы приобретения формы для юнармецев, отряды которых будут сформированы на базе каждой школы. Всего необходимо приобрести более полутора тысяч комплектов. Сейчас согласовываются вопросы софинансирования из бюджетов всех уровней.



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