Капитальный ремонт Адыковской школы

Двухдневная рабочая поездка главы региона по Черноземельскому району была весьма насыщенной. Основное внимание было уделено школам, многие из которых начали учебный год в обновленных зданиях. Спортзалы – тоже обретают новые очертания.



Здание школы в Адыке типовое. Капитального ремонта здесь не было десятилетия. В текущем году на эти цели районная администрация направила почти 3 млн. рублей. За лето заменили отопительную систему, электроосвещение. Теперь морозы не страшны. Эта школа в степном регионе является опорной по изучению родного языка и литературы. Здесь знакомятся с калмыцким языком многие дети нетитульной национальности



А еще, при школе в этом году построили автодром. Теперь ребятам, которые занимаются во внеурочное время машиноведением, будет проще постигать премудрости сельского хозяйства. Технику: трактор и Газель школа получила по действующим федеральным программам «Агроклассы» и «Школьный автобус». А вот в строительстве автодрома поддержку оказало сельхозпредприятие – СПК племзавод «Первомайский».



Спортзалы в школах Черноземелья – тоже обновляются. В Сарульской школе он полностью реконструирован. А прежде эксплуатировался как актовый зал. Теперь – это спортзал, оснащенный всем необходимым оборудованием и инвентарем.



Если капитальный ремонт школьных спортзалов производится за счет федеральных и республиканских денег, то район – вкладывает средства на строительство открытых спортивных площадок. Число их растет, до конца года руководство Черноземельского РМО – может рапортовать первым о завершение крупномасштабного проекта. Районная администрация не оставляет без внимания и проблемы инвалидов. Глава региона в ходе рабочей поездки провел здесь встречу. Жители, а это в основном пожилые люди, поделились радостью. Здание 1960 года постройки капитально отремонтировано. Двухдневная рабочая поездка главы региона по Черноземельскому району была весьма насыщенной. Основное внимание было уделено школам, многие из которых начали учебный год в обновленных зданиях. Спортзалы – тоже обретают новые очертания.Здание школы в Адыке типовое. Капитального ремонта здесь не было десятилетия. В текущем году на эти цели районная администрация направила почти 3 млн. рублей. За лето заменили отопительную систему, электроосвещение. Теперь морозы не страшны. Эта школа в степном регионе является опорной по изучению родного языка и литературы. Здесь знакомятся с калмыцким языком многие дети нетитульной национальностиА еще, при школе в этом году построили автодром. Теперь ребятам, которые занимаются во внеурочное время машиноведением, будет проще постигать премудрости сельского хозяйства. Технику: трактор и Газель школа получила по действующим федеральным программам «Агроклассы» и «Школьный автобус». А вот в строительстве автодрома поддержку оказало сельхозпредприятие – СПК племзавод «Первомайский».Спортзалы в школах Черноземелья – тоже обновляются. В Сарульской школе он полностью реконструирован. А прежде эксплуатировался как актовый зал. Теперь – это спортзал, оснащенный всем необходимым оборудованием и инвентарем.Если капитальный ремонт школьных спортзалов производится за счет федеральных и республиканских денег, то район – вкладывает средства на строительство открытых спортивных площадок. Число их растет, до конца года руководство Черноземельского РМО – может рапортовать первым о завершение крупномасштабного проекта. Районная администрация не оставляет без внимания и проблемы инвалидов. Глава региона в ходе рабочей поездки провел здесь встречу. Жители, а это в основном пожилые люди, поделились радостью. Здание 1960 года постройки капитально отремонтировано.



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