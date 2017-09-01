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Сегодня, 11:50

Капитальный ремонт Адыковской школы


Капитальный ремонт Адыковской школыДвухдневная рабочая поездка главы региона по Черноземельскому району была весьма насыщенной. Основное внимание было уделено школам, многие из которых начали учебный год в обновленных зданиях. Спортзалы – тоже обретают новые очертания.

Здание школы в Адыке типовое. Капитального ремонта здесь не было десятилетия. В текущем году на эти цели районная администрация направила почти 3 млн. рублей. За лето заменили отопительную систему, электроосвещение. Теперь морозы не страшны. Эта школа в степном регионе является опорной по изучению родного языка и литературы. Здесь знакомятся с калмыцким языком многие дети нетитульной национальности

А еще, при школе в этом году построили автодром. Теперь ребятам, которые занимаются во внеурочное время машиноведением, будет проще постигать премудрости сельского хозяйства. Технику: трактор и Газель школа получила по действующим федеральным программам «Агроклассы» и «Школьный автобус». А вот в строительстве автодрома поддержку оказало сельхозпредприятие – СПК племзавод «Первомайский».

Спортзалы в школах Черноземелья – тоже обновляются. В Сарульской школе он полностью реконструирован. А прежде эксплуатировался как актовый зал. Теперь – это спортзал, оснащенный всем необходимым оборудованием и инвентарем.

Если капитальный ремонт школьных спортзалов производится за счет федеральных и республиканских денег, то район – вкладывает средства на строительство открытых спортивных площадок. Число их растет, до конца года руководство Черноземельского РМО – может рапортовать первым о завершение крупномасштабного проекта. Районная администрация не оставляет без внимания и проблемы инвалидов. Глава региона в ходе рабочей поездки провел здесь встречу. Жители, а это в основном пожилые люди, поделились радостью. Здание 1960 года постройки капитально отремонтировано.



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