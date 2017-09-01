Выявлены победители на грантовую поддержку

Конкурсная комиссия по отбору проектов на соискание Грантов Главы республики Калмыкия в области туризма назвала победителей объявленного конкурса в четырёх номинациях. И так, лучшим предложением по созданию объекта туристического показа в сфере этнографического туризма назван проект Марии Алёхиной «Информационно – туристический центр». Лучший проект по созданию туристического маршрута «Адык- страна Бумба. Подари красоту миру!» предложил Бадма Мушкаев. В номинации «Коллективное средство размещения» комиссия отдала предпочтение заявке Сангаджи Убушаева «В гостях у фермера». А «Этнографический туристический комплекс «Теегин Герр» Юлии Ауэр стал победителем в номинации «Развитие туристической инфраструктуры». Конкурсная комиссия по отбору проектов на соискание Грантов Главы республики Калмыкия в области туризма назвала победителей объявленного конкурса в четырёх номинациях. И так, лучшим предложением по созданию объекта туристического показа в сфере этнографического туризма назван проект Марии Алёхиной «Информационно – туристический центр». Лучший проект по созданию туристического маршрута «Адык- страна Бумба. Подари красоту миру!» предложил Бадма Мушкаев. В номинации «Коллективное средство размещения» комиссия отдала предпочтение заявке Сангаджи Убушаева «В гостях у фермера». А «Этнографический туристический комплекс «Теегин Герр» Юлии Ауэр стал победителем в номинации «Развитие туристической инфраструктуры».



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