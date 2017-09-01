Государственная санитарно-эпидемиологическая служба отмечает 95-летие

Сегодня в Элисте торжественно отмечается 95-тилетие со дня основания Государственной санитарно-эпидемиологической службы России. Специалисты Роспотребнадзора неизменно стоит на страже безопасности и здоровья населения, отстаивая права потребителей, следит за качеством товаров и услуг, способствует улучшению условий обучения, проживания и работы граждан России. История санэпидслужбы Калмыкии началась в начале 20-ых годов. Тогда для организации мероприятий, направленных на ликвидацию социально-опасных инфекционных заболеваний, при отделе здравоохранения Калмыцкой автономной области был организован санитарно ¬эпидемиологический подотдел, который положил начало этой службе в республике. Сегодня в Элисте торжественно отмечается 95-тилетие со дня основания Государственной санитарно-эпидемиологической службы России. Специалисты Роспотребнадзора неизменно стоит на страже безопасности и здоровья населения, отстаивая права потребителей, следит за качеством товаров и услуг, способствует улучшению условий обучения, проживания и работы граждан России. История санэпидслужбы Калмыкии началась в начале 20-ых годов. Тогда для организации мероприятий, направленных на ликвидацию социально-опасных инфекционных заболеваний, при отделе здравоохранения Калмыцкой автономной области был организован санитарно ¬эпидемиологический подотдел, который положил начало этой службе в республике.



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