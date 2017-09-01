Строительный бум в регионе – картина последних лет. Число занятых на этом рынке компаний и организаций достигло почти 400, а количество рабочих мест –5 тысяч. Эти цифры назвал в радиоэфире программы «Здесь и сейчас»министр Кирилл Ботов. Ведомство намерено направляет усилие на развитие жилищного строительства, формирование рынка доступного жилья эконом-класса. Принята соответствующая республиканская программа. В прошлом году было введено в строй 70 тыс.кв. м жилья. В планах 2017-го- 100 тысяч. В течение полутора лет за счет господдержки улучшили жилищные условия более 2, 5 тыс. граждан. Кроме того, реализуются мероприятия по обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям бесплатно. А еще – с прошлого года в ведении ведомства и строительство жилплощади для детей – сирот.



Затронули в радио эфире и долевое строительство. В частности, интересовались судьбою «обманутых дольщиков». 5 многоквартирных домов с количеством пострадавших от недобросовестных застройщиков 244 человека, внесены в перечень проблемных объектов. Правительством республики разработан план действий: по каждому объекту приняты меры по выходу из создавшей ситуации.



Сегодня в республике приняты законодательные акты, защищающие права дольщиков. А контролировать работу застройщиков будет Министерство. Еще одна волнующая тема - дороги, точнее их ремонт. Из выделенных 500 млн. рублей - львиная доля распределена на Элисту, где предстоит отремонтировать 22 км автомобильной сети. Эти работы ведутся полным ходом. А ремонт автодороги Северная объездная вокруг столицы завершен, как и реконструкция самого аварийного участка Яшкуль – Комсомольский - Артезиан. Выполнено и около 20 тыс. кв. метров ямочного ремонта.



В ходе радиоэфира также коснулись темы доступности объектов для маломобильных граждан.



Немало было вопросов, касающихся пригородной пассажирской перевозки. Как было заявлено, все они в компетенции администрации столичного муниципалитета. А мы, напомним, что программа «Здесь и сейчас» выходит в эфир на канале радио Россия по четвергам. Строительный бум в регионе – картина последних лет. Число занятых на этом рынке компаний и организаций достигло почти 400, а количество рабочих мест –5 тысяч. Эти цифры назвал в радиоэфире программы «Здесь и сейчас»министр Кирилл Ботов. Ведомство намерено направляет усилие на развитие жилищного строительства, формирование рынка доступного жилья эконом-класса. Принята соответствующая республиканская программа. В прошлом году было введено в строй 70 тыс.кв. м жилья. В планах 2017-го- 100 тысяч. В течение полутора лет за счет господдержки улучшили жилищные условия более 2, 5 тыс. граждан. Кроме того, реализуются мероприятия по обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям бесплатно. А еще – с прошлого года в ведении ведомства и строительство жилплощади для детей – сирот.Затронули в радио эфире и долевое строительство. В частности, интересовались судьбою «обманутых дольщиков». 5 многоквартирных домов с количеством пострадавших от недобросовестных застройщиков 244 человека, внесены в перечень проблемных объектов. Правительством республики разработан план действий: по каждому объекту приняты меры по выходу из создавшей ситуации.Сегодня в республике приняты законодательные акты, защищающие права дольщиков. А контролировать работу застройщиков будет Министерство. Еще одна волнующая тема - дороги, точнее их ремонт. Из выделенных 500 млн. рублей - львиная доля распределена на Элисту, где предстоит отремонтировать 22 км автомобильной сети. Эти работы ведутся полным ходом. А ремонт автодороги Северная объездная вокруг столицы завершен, как и реконструкция самого аварийного участка Яшкуль – Комсомольский - Артезиан. Выполнено и около 20 тыс. кв. метров ямочного ремонта.В ходе радиоэфира также коснулись темы доступности объектов для маломобильных граждан.Немало было вопросов, касающихся пригородной пассажирской перевозки. Как было заявлено, все они в компетенции администрации столичного муниципалитета. А мы, напомним, что программа «Здесь и сейчас» выходит в эфир на канале радио Россия по четвергам.



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