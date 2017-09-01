ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 17:30

Строительный бум в регионе – картина последних лет


Строительный бум в регионе – картина последних летСтроительный бум в регионе – картина последних лет. Число занятых на этом рынке компаний и организаций достигло почти 400, а количество рабочих мест –5 тысяч. Эти цифры назвал в радиоэфире программы «Здесь и сейчас»министр Кирилл Ботов. Ведомство намерено направляет усилие на развитие жилищного строительства, формирование рынка доступного жилья эконом-класса. Принята соответствующая республиканская программа. В прошлом году было введено в строй 70 тыс.кв. м жилья. В планах 2017-го- 100 тысяч. В течение полутора лет за счет господдержки улучшили жилищные условия более 2, 5 тыс. граждан. Кроме того, реализуются мероприятия по обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям бесплатно. А еще – с прошлого года в ведении ведомства и строительство жилплощади для детей – сирот.

Затронули в радио эфире и долевое строительство. В частности, интересовались судьбою «обманутых дольщиков». 5 многоквартирных домов с количеством пострадавших от недобросовестных застройщиков 244 человека, внесены в перечень проблемных объектов. Правительством республики разработан план действий: по каждому объекту приняты меры по выходу из создавшей ситуации.

Сегодня в республике приняты законодательные акты, защищающие права дольщиков. А контролировать работу застройщиков будет Министерство. Еще одна волнующая тема - дороги, точнее их ремонт. Из выделенных 500 млн. рублей - львиная доля распределена на Элисту, где предстоит отремонтировать 22 км автомобильной сети. Эти работы ведутся полным ходом. А ремонт автодороги Северная объездная вокруг столицы завершен, как и реконструкция самого аварийного участка Яшкуль – Комсомольский - Артезиан. Выполнено и около 20 тыс. кв. метров ямочного ремонта.

В ходе радиоэфира также коснулись темы доступности объектов для маломобильных граждан.

Немало было вопросов, касающихся пригородной пассажирской перевозки. Как было заявлено, все они в компетенции администрации столичного муниципалитета. А мы, напомним, что программа «Здесь и сейчас» выходит в эфир на канале радио Россия по четвергам.



Другие новости по теме:

  • В Калмыкии зарегистрировано более 250 обманутых дольщиков
  • «Здесь и сейчас» с участием руководства города
  • Актуальные темы в прямом эфире "Здесь и сейчас"
  • Программа капитального ремонта многоквартирных домов в регионе набирает обороты
  • ГТРК «Калмыкия» запускает новый проект
  • Глава Администрации Элисты провел личный прием граждан
  • Спрос на жилье велик
  • Вести - Калмыкия 14.03.2016: 18.10
  • Капремонт завершен во всех 19 многоквартирных домах республики
  • Калмыкия приступила к реализации второго этапа переселения из ветхого жилья

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Сентябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.