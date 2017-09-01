Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Сегодня православные отмечают один из главных церковных праздников — Рождество Пресвятой Богородицы. Во всех храмах Калмыкии проходят праздничные богослужения. Именно в этот день, 21 сентября, на свет появилась Дева Мария. Она была долгожданным ребенком в семье родителей — Иоакима и Анны, которые долгое время оставались бездетными. Прославляя Божью Матерь сегодня прославляют и тех, кто свою жизнь посвятил воспитанию детей. Кроме того, именно с праздника Рождества Богородицы начинается Церковный год. Сегодня православные отмечают один из главных церковных праздников — Рождество Пресвятой Богородицы. Во всех храмах Калмыкии проходят праздничные богослужения. Именно в этот день, 21 сентября, на свет появилась Дева Мария. Она была долгожданным ребенком в семье родителей — Иоакима и Анны, которые долгое время оставались бездетными. Прославляя Божью Матерь сегодня прославляют и тех, кто свою жизнь посвятил воспитанию детей. Кроме того, именно с праздника Рождества Богородицы начинается Церковный год.



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