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Вчера, 12:36

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы


Православные отмечают Рождество Пресвятой БогородицыСегодня православные отмечают один из главных церковных праздников — Рождество Пресвятой Богородицы. Во всех храмах Калмыкии проходят праздничные богослужения. Именно в этот день, 21 сентября, на свет появилась Дева Мария. Она была долгожданным ребенком в семье родителей — Иоакима и Анны, которые долгое время оставались бездетными. Прославляя Божью Матерь сегодня прославляют и тех, кто свою жизнь посвятил воспитанию детей. Кроме того, именно с праздника Рождества Богородицы начинается Церковный год.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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