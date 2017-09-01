Завтра в Калмыкии откроется шестой молодежный образовательный форум «Уралан». Он будет состоять из семи смен. В них примут участие около ста человек из всей республики. Они представят свои социальные проекты. А призовой фонд составит 100 тысяч рублей. Тему можно выбрать любую, главное – она должна иметь социальную и молодежную направленность. Кроме того, в программе - мастер-классы, интеллектуальные игры и спортивные состязания.



Принять участие в форуме могут молодые люди от 18 до 35 лет. Организаторы планируют встречу с Главой региона Алексеем Орловым и чемпионом мира по кикбоксинку Бату Хасиковым. Завтра в Калмыкии откроется шестой молодежный образовательный форум «Уралан». Он будет состоять из семи смен. В них примут участие около ста человек из всей республики. Они представят свои социальные проекты. А призовой фонд составит 100 тысяч рублей. Тему можно выбрать любую, главное – она должна иметь социальную и молодежную направленность. Кроме того, в программе - мастер-классы, интеллектуальные игры и спортивные состязания.Принять участие в форуме могут молодые люди от 18 до 35 лет. Организаторы планируют встречу с Главой региона Алексеем Орловым и чемпионом мира по кикбоксинку Бату Хасиковым.



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