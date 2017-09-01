ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 12:32

Поисковики Калмыкии устанавливают личность погибшего лётчика


Поисковики Калмыкии устанавливают личность погибшего лётчикаПоисковики Калмыкии устанавливают личность погибшего лётчика, чьи останки обнаружены в местах боёв 28 Армии. Напомним, на территории нашего региона найден фрагмент самолёта времён Великой Отечественной войны. Его обнаружили в Хулхуте члены астраханского поискового отряда. На месте находки побывали и их калмыцкие коллеги. По предварительным данным, это фрагмент советского самолета ИЛ-2, или, как еще его называли «Штурмовик». Определен и период его крушения – сентябрь 42 года. Именно в это время в районе Хулхуты проходили ожесточенные бои.



Другие новости по теме:

  • В Хулхуте нашли фрагмент военного самолёта
  • В Калмыкии найдены боеприпасы со времен Великой Отечественной войны
  • В Яшкульском районе в дань памяти воинам установили мемориальную плиту
  • В посёлке Хулхута прошел торжественный митинг
  • Столичные полицейские устанавливают личность мошенника
  • Калмыцкие поисковики нашли останки восьми красноармейцев
  • Калмыцкие поисковики обнаружили останки советских солдат
  • В Яшкульском районе обнаружены боеприпасы времен ВОВ
  • В Калмыкии поисковики обнаружили останки 8 советских солдат
  • В Элисте открылся музей поискового отряда

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Сентябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.