Поисковики Калмыкии устанавливают личность погибшего лётчика, чьи останки обнаружены в местах боёв 28 Армии. Напомним, на территории нашего региона найден фрагмент самолёта времён Великой Отечественной войны. Его обнаружили в Хулхуте члены астраханского поискового отряда. На месте находки побывали и их калмыцкие коллеги. По предварительным данным, это фрагмент советского самолета ИЛ-2, или, как еще его называли «Штурмовик». Определен и период его крушения – сентябрь 42 года. Именно в это время в районе Хулхуты проходили ожесточенные бои. Поисковики Калмыкии устанавливают личность погибшего лётчика, чьи останки обнаружены в местах боёв 28 Армии. Напомним, на территории нашего региона найден фрагмент самолёта времён Великой Отечественной войны. Его обнаружили в Хулхуте члены астраханского поискового отряда. На месте находки побывали и их калмыцкие коллеги. По предварительным данным, это фрагмент советского самолета ИЛ-2, или, как еще его называли «Штурмовик». Определен и период его крушения – сентябрь 42 года. Именно в это время в районе Хулхуты проходили ожесточенные бои.



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