Детский дом творчества откроется в Городовиковском районе

Развитию системы дополнительного образования в Городовиковском районе уделяют большое внимание. Администрацией РМО было принято решение отдать здание бывшей поликлиники дому детского творчества. На протяжении многих лет кружки велись в арендованных помещениях. Сейчас в помещении ведется масштабная реконструкция. В рамках государственной программы «Доступная среда» оборудуются места для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья.



Двухэтажное здание в центре Городовиковска готовится ко встрече со своими юными хозяевами. Сейчас здесь ведутся строительные работы. Здание 1964 года постройки на протяжении нескольких лет находилось в ведении регионального министерства здравоохранения и пустовало. Благодаря усилиям районной администрации оно перешло в собственность муниципалитета.



Дом детского творчества уже несколько лет арендует помещение в одном из общеобразовательных учреждениях города. В новом здании будет открыто больше кружков и секций, а значит, и занимающихся в них ребят. После капитального ремонта здесь будет полностью оборудован актовый зал, приобретена мебель и другое необходимое оборудование. Сегодня в доме детского творчества занимаются более пятисот ребят.



Два миллиона республиканских денег и сто четырнадцать тысяч из районной казны пошли на создание условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Были оборудованы пандусы, расширенны дверные проемы. А внутри здания вдоль стен будут установлены перила и приобретено специальное оборудование для дистанционного дополнительного образования детей-инвалидов.



В районе хорошо понимают необходимость создания условий для развития детей, их занятий музыкой, спортом, техникой, живописью или танцами. Развитию системы дополнительного образования в Городовиковском районе уделяют большое внимание. Администрацией РМО было принято решение отдать здание бывшей поликлиники дому детского творчества. На протяжении многих лет кружки велись в арендованных помещениях. Сейчас в помещении ведется масштабная реконструкция. В рамках государственной программы «Доступная среда» оборудуются места для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья.Двухэтажное здание в центре Городовиковска готовится ко встрече со своими юными хозяевами. Сейчас здесь ведутся строительные работы. Здание 1964 года постройки на протяжении нескольких лет находилось в ведении регионального министерства здравоохранения и пустовало. Благодаря усилиям районной администрации оно перешло в собственность муниципалитета.Дом детского творчества уже несколько лет арендует помещение в одном из общеобразовательных учреждениях города. В новом здании будет открыто больше кружков и секций, а значит, и занимающихся в них ребят. После капитального ремонта здесь будет полностью оборудован актовый зал, приобретена мебель и другое необходимое оборудование. Сегодня в доме детского творчества занимаются более пятисот ребят.Два миллиона республиканских денег и сто четырнадцать тысяч из районной казны пошли на создание условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Были оборудованы пандусы, расширенны дверные проемы. А внутри здания вдоль стен будут установлены перила и приобретено специальное оборудование для дистанционного дополнительного образования детей-инвалидов.В районе хорошо понимают необходимость создания условий для развития детей, их занятий музыкой, спортом, техникой, живописью или танцами.



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