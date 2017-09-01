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Сегодня, 09:30

«Джангариада» расширяет границы


«Джангариада» расширяет границыТемы для будущих журналистских материалов нашли в Элисте участники 1-го международного форума «Национальная пресса сегодня». Наверняка в них будет рассказ о республиканской «Джангариаде» гостями и участниками которой стали представители 20 регионов России и делегации из Монголии и СУАР Китая. Какие впечатления они увезли с собой на родину – рассказывает наш корреспондент Бадма Харлуева.

Национальный культурно-спортивный праздник «Джангариада», который состоялся на элистинском ипподроме, собрал огромное количество зрителей. В праздничном действе приняли участие творческие коллективы и исполнители из всех районов республики и гости из других регионов, в их числе фольклорный коллектив из Мордовии. И именно здесь проходил второй день 1-ого Международного форума журналистов «Национальная пресса сегодня». Журналисты из 20 регионов и делегации из Монголии и Синьцзян - Уйгурского национального района Китая приняли участие во всех мероприятиях этого большого народного праздника. Стали свидетелями состязаний жокеев, стрельбы из лука и борьбы. Здесь же был организован и гастрономический фестиваль «Вкусная Калмыкия». Но самым ярким впечатлением от праздника у гостей форума стал этнохотон. Все, входящие проходили обряд очищения огнем и знакомились с каждым районом. Делегация из Карачаево-Черкесии побывала в кибитке Целинного района, где их встречал глава Евгений Мамутов, традиционные благопожелания за чашкой джомбы.

А Глава республики Алексей Орлов отметил, что участие в республиканской «Джангариаде» гостей из других регионов расширяет границы этого праздника.

В этнохотоне сложилась такая праздничная атмосфера, что трудно было удержаться от песен и плясок.

И все это еще одно подтверждение того, что сегодня «Джангариада»-это не только спортивно-культурное мероприятие, но и день единения всех, кто живет в республике, независимо от национальной и конфессиональной принадлежности



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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