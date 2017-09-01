Алексей Орлов в Черноземельском районе

Глава региона Алексей Орлов находится в двухдневной рабочей поездке по Черноземельскому району.



Этого дня ждали и дети, и взрослые. Он запомнится надолго. Разделить радость коллектива Комсомольской гимназии приехал и глава республики. Обращаясь к учащимся – виновникам торжества, Алексей Орлов скажет, что мечты сбываются, и теперь учиться нужно только на пятерки.



Просторные светлые учебные кабинеты. Во всех – новая современная мебель и оборудование. Эмоции переполняют каждого, кто переступает порог классных комнат.



Современным проектом были предусмотрены и помещения для внеурочных занятий. В школе свой музыкальный зал и даже изостудия. И целый спорткомплекс, занявший весь цокольный этаж нового здания. Проводит здесь занятия и детская юношеская спортивная школа.



Двухэтажное здание, в котором и разместился начальный блок Комсомольской гимназии, возведено в течение года. Между тем, строительство объекта значилось в планах далекого 1986 года. Заложив лишь фундамент здания, стройку законсервировали. И вот спустя 30 лет – строительство возобновили. Состоялся праздник и в п. Кумской. Здесь к новому учебному году капитально отремонтировали местную школу. Также на средства из местной казны. Районные власти, исполняя майские Указы Президента и поручения главы региона, направляют усилия на повышение качества школьного образования и ликвидацию второй смены в школах.



Принимали поздравление и юные спортсмены. Теперь и в Кумском своя многофункциональная спортивная площадка. В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» такие объекты строятся и в других поселениях. По словам Алексея Орлова, власти работают в тесном сотрудничестве с федеральными министерствами. Развитие физкультуры и спорта - приоритетное направление.



А вот Дом культуры в Кумском – на стадии строительства. Объект будет сдан в следующем году. К концу 2017 го, заверяют строители, возведут стены и кровлю.



И в тот же день рабочей поездки в Черноземельский район глава региона посетил вахтовый городок КАЛМТАТНЕФТИ. Его специалисты ведут разведку залежей углеводородов на Цекертинском участке. Глава региона Алексей Орлов находится в двухдневной рабочей поездке по Черноземельскому району.Этого дня ждали и дети, и взрослые. Он запомнится надолго. Разделить радость коллектива Комсомольской гимназии приехал и глава республики. Обращаясь к учащимся – виновникам торжества, Алексей Орлов скажет, что мечты сбываются, и теперь учиться нужно только на пятерки.Просторные светлые учебные кабинеты. Во всех – новая современная мебель и оборудование. Эмоции переполняют каждого, кто переступает порог классных комнат.Современным проектом были предусмотрены и помещения для внеурочных занятий. В школе свой музыкальный зал и даже изостудия. И целый спорткомплекс, занявший весь цокольный этаж нового здания. Проводит здесь занятия и детская юношеская спортивная школа.Двухэтажное здание, в котором и разместился начальный блок Комсомольской гимназии, возведено в течение года. Между тем, строительство объекта значилось в планах далекого 1986 года. Заложив лишь фундамент здания, стройку законсервировали. И вот спустя 30 лет – строительство возобновили. Состоялся праздник и в п. Кумской. Здесь к новому учебному году капитально отремонтировали местную школу. Также на средства из местной казны. Районные власти, исполняя майские Указы Президента и поручения главы региона, направляют усилия на повышение качества школьного образования и ликвидацию второй смены в школах.Принимали поздравление и юные спортсмены. Теперь и в Кумском своя многофункциональная спортивная площадка. В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» такие объекты строятся и в других поселениях. По словам Алексея Орлова, власти работают в тесном сотрудничестве с федеральными министерствами. Развитие физкультуры и спорта - приоритетное направление.А вот Дом культуры в Кумском – на стадии строительства. Объект будет сдан в следующем году. К концу 2017 го, заверяют строители, возведут стены и кровлю.И в тот же день рабочей поездки в Черноземельский район глава региона посетил вахтовый городок КАЛМТАТНЕФТИ. Его специалисты ведут разведку залежей углеводородов на Цекертинском участке.



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