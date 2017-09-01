ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 10:00

Алексей Орлов в Черноземельском районе


Алексей Орлов в Черноземельском районеГлава региона Алексей Орлов находится в двухдневной рабочей поездке по Черноземельскому району.

Этого дня ждали и дети, и взрослые. Он запомнится надолго. Разделить радость коллектива Комсомольской гимназии приехал и глава республики. Обращаясь к учащимся – виновникам торжества, Алексей Орлов скажет, что мечты сбываются, и теперь учиться нужно только на пятерки.

Просторные светлые учебные кабинеты. Во всех – новая современная мебель и оборудование. Эмоции переполняют каждого, кто переступает порог классных комнат.

Современным проектом были предусмотрены и помещения для внеурочных занятий. В школе свой музыкальный зал и даже изостудия. И целый спорткомплекс, занявший весь цокольный этаж нового здания. Проводит здесь занятия и детская юношеская спортивная школа.

Двухэтажное здание, в котором и разместился начальный блок Комсомольской гимназии, возведено в течение года. Между тем, строительство объекта значилось в планах далекого 1986 года. Заложив лишь фундамент здания, стройку законсервировали. И вот спустя 30 лет – строительство возобновили. Состоялся праздник и в п. Кумской. Здесь к новому учебному году капитально отремонтировали местную школу. Также на средства из местной казны. Районные власти, исполняя майские Указы Президента и поручения главы региона, направляют усилия на повышение качества школьного образования и ликвидацию второй смены в школах.

Принимали поздравление и юные спортсмены. Теперь и в Кумском своя многофункциональная спортивная площадка. В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» такие объекты строятся и в других поселениях. По словам Алексея Орлова, власти работают в тесном сотрудничестве с федеральными министерствами. Развитие физкультуры и спорта - приоритетное направление.

А вот Дом культуры в Кумском – на стадии строительства. Объект будет сдан в следующем году. К концу 2017 го, заверяют строители, возведут стены и кровлю.

И в тот же день рабочей поездки в Черноземельский район глава региона посетил вахтовый городок КАЛМТАТНЕФТИ. Его специалисты ведут разведку залежей углеводородов на Цекертинском участке.



Другие новости по теме:

  • Глава региона находится с рабочей поездкой в Черноземельском районе
  • Игорь Зотов посетил социально значимые объекты Черноземельского района
  • Сегодня Алексей Орлов провел рабочее совещание по вопросам строительства этнокультурной гимназии
  • Новое здание школы в поселке Комсомольский
  • В поселке Комсомольский идет строительство пристройки к гимназии
  • Рабочая поездка главы республики Алексея Орлова в Ики-Бурульский район
  • Алексей Орлов посетил с рабочей поездкой Лаганский район
  • В Черноземельском районе полностью решена проблема обеспечения качественной питьевой водой
  • Алексей Орлов проинспектировал строительство дома для переселенцев
  • Игорь Зотов с рабочей поездкой побывал в Целинном районе

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Сентябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.