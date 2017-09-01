Участники съезда заводчиков калмыцкого скота побывали в районах республики

Сегодня участники 8-го съезда Национальной Ассоциации заводчиков калмыцкого скота познакомились с племенными хозяйствами Сарпинского и Кетченеровского районов. Им представилась возможность побывать в национальном хотоне, ознакомиться с творчеством художественных коллективов и посетить мини-выставку племенных животных, организованную на территории Кетченеровского района.



Пленарная часть Всероссийской научно-практической конференции «Технология мясного скотоводства» состоится завтра в Элисте. Участники конференции обсудят наиболее актуальные вопросы развития отрасли. Сегодня участники 8-го съезда Национальной Ассоциации заводчиков калмыцкого скота познакомились с племенными хозяйствами Сарпинского и Кетченеровского районов. Им представилась возможность побывать в национальном хотоне, ознакомиться с творчеством художественных коллективов и посетить мини-выставку племенных животных, организованную на территории Кетченеровского района.Пленарная часть Всероссийской научно-практической конференции «Технология мясного скотоводства» состоится завтра в Элисте. Участники конференции обсудят наиболее актуальные вопросы развития отрасли.



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