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Вчера, 21:00

Участники съезда заводчиков калмыцкого скота побывали в районах республики


Участники съезда заводчиков калмыцкого скота побывали в районах республикиСегодня участники 8-го съезда Национальной Ассоциации заводчиков калмыцкого скота познакомились с племенными хозяйствами Сарпинского и Кетченеровского районов. Им представилась возможность побывать в национальном хотоне, ознакомиться с творчеством художественных коллективов и посетить мини-выставку племенных животных, организованную на территории Кетченеровского района.

Пленарная часть Всероссийской научно-практической конференции «Технология мясного скотоводства» состоится завтра в Элисте. Участники конференции обсудят наиболее актуальные вопросы развития отрасли.



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