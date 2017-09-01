Владимиру Бадахаевичу Убушаеву исполняется 80 лет

В этом году свой 80-летний юбилей отметил заслуженный деятель науки России и Калмыкии, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России Калмыцкого государственного университета Владимир Бадахаевич Убушаев. Можно с полным правом сказать, что он всю свою жизнь посвятил изучению истории калмыцкого народа.



Владимир Бадахаевич Убушаев не зря считает, что то, что 1 сентября назвали Днем знаний имеет очень глубокий смысл, потому как этот день начинает точку отсчета, как для ученика, так и для учителя, оба они участники этого процесса познания, который не имеет предела. Учиться надо всю жизнь считает профессор. Каждый раз придя в университетскую аудиторию 1 сентября, он говорит студентам об этом. А его собственная жизнь яркий тому пример



В конце 80-х годов ХХ века В.Б.Убушаев открыл новое направление в исторической науке Калмыкии, став одним из пионеров в научной разработке истории депортации калмыцкого народа, восстановления его национальной автономии и развития республики на современном этапе, именно его данные цитируют во всех материалах на эту тему..



А все начиналось вот отсюда от острова Иван-Караул, что в Каспийском море, здесь в семье местного рыбака Бадахая родился будущий известный ученый, историк, раньше он часто приезжал сюда, потому что именно отсюда начинается точка отсчета его жизни, и отсюда его с семьей депортировали в Сибирь.



А еще он считает, что ему повезло, что он больше половины своей жизни работает в университете. Здесь за эти годы сложился коллектив, который смог стать опорным вузом России. Ректор Бадма Салаев считает, что именно такие ученые, как Владимир Бадахаевич вписывают главные страницы в историю калмыцкого вуза. И его с полным правом можно назвать – «хранитель памяти народной».







. В этом году свой 80-летний юбилей отметил заслуженный деятель науки России и Калмыкии, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России Калмыцкого государственного университета Владимир Бадахаевич Убушаев. Можно с полным правом сказать, что он всю свою жизнь посвятил изучению истории калмыцкого народа.Владимир Бадахаевич Убушаев не зря считает, что то, что 1 сентября назвали Днем знаний имеет очень глубокий смысл, потому как этот день начинает точку отсчета, как для ученика, так и для учителя, оба они участники этого процесса познания, который не имеет предела. Учиться надо всю жизнь считает профессор. Каждый раз придя в университетскую аудиторию 1 сентября, он говорит студентам об этом. А его собственная жизнь яркий тому примерВ конце 80-х годов ХХ века В.Б.Убушаев открыл новое направление в исторической науке Калмыкии, став одним из пионеров в научной разработке истории депортации калмыцкого народа, восстановления его национальной автономии и развития республики на современном этапе, именно его данные цитируют во всех материалах на эту тему..А все начиналось вот отсюда от острова Иван-Караул, что в Каспийском море, здесь в семье местного рыбака Бадахая родился будущий известный ученый, историк, раньше он часто приезжал сюда, потому что именно отсюда начинается точка отсчета его жизни, и отсюда его с семьей депортировали в Сибирь.А еще он считает, что ему повезло, что он больше половины своей жизни работает в университете. Здесь за эти годы сложился коллектив, который смог стать опорным вузом России. Ректор Бадма Салаев считает, что именно такие ученые, как Владимир Бадахаевич вписывают главные страницы в историю калмыцкого вуза. И его с полным правом можно назвать – «хранитель памяти народной».



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