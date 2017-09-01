Глава региона Алексей Орлов встретился с олимпийской чемпионкой Алиной Макаренко, которая месяц назад возглавила федерацию художественной гимнастике Калмыкии. В эти дни Макаренко проводит сборы в Элисте. В них участвуют более 200 юных граций из всей страны, в том числе из Ханты-Мансийска и Московской области. Кроме того, Макаренко готовит калмыцких спортсменок на отборочные соревнования Первенства России. А в феврале в Элисте пройдет чемпионат ЮФО по художественной гимнастике. Алина Макаренко поделилась планами с Алексеем Орловым относительно создания спортивного интерната для гимнасток со всей России. Глава региона Алексей Орлов встретился с олимпийской чемпионкой Алиной Макаренко, которая месяц назад возглавила федерацию художественной гимнастике Калмыкии. В эти дни Макаренко проводит сборы в Элисте. В них участвуют более 200 юных граций из всей страны, в том числе из Ханты-Мансийска и Московской области. Кроме того, Макаренко готовит калмыцких спортсменок на отборочные соревнования Первенства России. А в феврале в Элисте пройдет чемпионат ЮФО по художественной гимнастике. Алина Макаренко поделилась планами с Алексеем Орловым относительно создания спортивного интерната для гимнасток со всей России.



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