В республике растет детская смертность

Растет детская смертность. С начала года, по данным Республиканского детского медицинского центра, зарегистрировано 8 таких случаев, что составляет 40% от общей цифры по республике. По словам медиков, это во многом связано с беспечностью и безответственностью родителей. Два из трёх случаев падения детей из окна привели к гибели малышей. Кроме того, два ребёнка утонули в искусственных водоемах. Дети поступают в больницу с различными ожогами, чаще всего, термическими. Это результат родительской халатности, если не сказать больше. Растет детская смертность. С начала года, по данным Республиканского детского медицинского центра, зарегистрировано 8 таких случаев, что составляет 40% от общей цифры по республике. По словам медиков, это во многом связано с беспечностью и безответственностью родителей. Два из трёх случаев падения детей из окна привели к гибели малышей. Кроме того, два ребёнка утонули в искусственных водоемах. Дети поступают в больницу с различными ожогами, чаще всего, термическими. Это результат родительской халатности, если не сказать больше.



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