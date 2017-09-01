ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 11:00

В республике растет детская смертность


В республике растет детская смертностьРастет детская смертность. С начала года, по данным Республиканского детского медицинского центра, зарегистрировано 8 таких случаев, что составляет 40% от общей цифры по республике. По словам медиков, это во многом связано с беспечностью и безответственностью родителей. Два из трёх случаев падения детей из окна привели к гибели малышей. Кроме того, два ребёнка утонули в искусственных водоемах. Дети поступают в больницу с различными ожогами, чаще всего, термическими. Это результат родительской халатности, если не сказать больше.



Другие новости по теме:

  • Растет количество случаев детского суицида
  • Рождаемость в России превысила смертность
  • 70 случаев укусов клещами зарегистрировано в республике с начала весны
  • В Калмыкии за неделю зарегистрировано 625 случаев заболеваемости ОРВИ
  • С начала года в Калмыкии зарегистрировано 13 случаев заболевания бруцеллезом
  • В Калмыкии отмечается снижение заболеваемости ОРВИ
  • На сегодня в Калмыкии случаев заболевания КГЛ не зарегистрировано
  • «Осторожно! Детская площадка!»
  • Количество заразившихся энтеровирусом возросло
  • В Элисте с начала 2016 года родились 57 детей

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Сентябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.