Главная сцена республики закрыта по требованию прокуратуры

Главная сцена нашей республики вновь закрыта по требованию прокуратуры. В связи с этим в минувшую пятницу концерт ансамбля «Тюльпан» не состоялся. Напомним, в июне прошлого года Элистинский городской суд по требованию прокурора республики запретил эксплуатацию здания Калмгосфилармонии до приведения его в соответствие с требованиями федерального законодательства о технической и пожарной безопасности. Как показала проверка, нарушения не были устранены. Более того, администрация ГКЗ продолжила эксплуатацию здания, нынешнее техническое и противопожарное состояние которого создает угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе, работников учреждения. Главная сцена нашей республики вновь закрыта по требованию прокуратуры. В связи с этим в минувшую пятницу концерт ансамбля «Тюльпан» не состоялся. Напомним, в июне прошлого года Элистинский городской суд по требованию прокурора республики запретил эксплуатацию здания Калмгосфилармонии до приведения его в соответствие с требованиями федерального законодательства о технической и пожарной безопасности. Как показала проверка, нарушения не были устранены. Более того, администрация ГКЗ продолжила эксплуатацию здания, нынешнее техническое и противопожарное состояние которого создает угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе, работников учреждения.



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