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Сегодня, 11:43

Одной из ярких площадок в день города стал калмыцкий хотон


Одной из ярких площадок в день города стал калмыцкий хотонОдной из самых ярких и интересных площадок в день города стал калмыцкий хотон. Здесь каждый район республики и, конечно же, столичный муниципалитет представил свою кибитку. Под национальные угощения щедро лились песни и исполнялись зажигательные танцы.

Павильоны были декорированные под традиционное жилище древнего кочевого народа, воссоздавали его внутреннее убранство. Оно отличалось строгим порядком, где каждому предмету отводилось своё место. Внутри кибитка разделялась на мужскую и женскую половины. В центре располагался очаг, вся остальная мебель - по кругу.

Настоящими экспонатами стали праздничные национальные костюмы. Яркие современные, сшитые и украшенные вручную. Есть среди них и семейные реликвии, которые передаются из поколения в поколение.

Каждую из кибиток посетил Глава республики Алексей Орлов. Радушные хозяева подолгу не отпускали гостей, угощая ароматным чаем и свежими борцоками. В составе почетной делегации и депутат Государственной Думы Марина Мукабенова.

Шумный, красочный и колоритный хотон привлек большое количество туристов. И увиденное, признаются они, превзошло все ожидания.

Словом праздник удался. Искренние и теплые отзывы гостей мероприятия – лучшее тому подтверждение. Атмосфера добра и веселья зарядила всех участников хорошим настроением надолго.



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