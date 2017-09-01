В Элисте проходит съезд Национальной Ассоциации заводчиков калмыцкого скота

Итоги впечатляют. Поголовье калмыцкой породы скота растет. Разводят даже далеко за Уралом. Например, Бурятия, по количеству уже на третьем месте. Высокая продуктивность при минимальных затратах по уходу плюс неприхотливость и выносливость к разным климатическим условиям отличают животных этой породы. Руководство Ассоциации и глава Калмыкии отмечают, в первую очередь, вклад калмыцких животноводов. Алексей Орлов подчеркивают, что был период, когда ситуация в этой сфере требовала принятия серьезных мер. Сегодня – можно говорить об их эффективности.



Самый важный показатель - это увеличение численности высокопродуктивного чистопородного скота. Известны четыре типа калмыцкой породы КРС, один из которых «Айта» был выведен в Калмыкии еще в 2015 году на базе хозяйства «Агробизнес».



Работа продолжается. Скоро о новом типе скота калмыцкой породы должен заявить племзавод «Адуч». На очереди – Бурятия.



Отличает эту породу скота и высокий уровень воспроизводства. Средний показатель от ста коров 90 телят. Для других пород это редкость. Этим объясняется первое место калмыцкого скота по численности. Сегодня в России он насчитывает 135 тыс. голов, на 17-ти племзаводах и в 63-х племрепродукторах. Но этот мясной скот пользуется спросом не только внутри страны. Переговоры о поставке ведут Киргизия, Грузия. Достигнуто Соглашение с Казахстаном о приобретении 10 тысяч голов молодняка, 4 тысячи из которых уже поставлены.



Развитие мясного скотоводства в России имеет приоритетное значение, говорил в своем обращение к участникам съезда депутат Государственной Думы Батор Адучиев.



Коллеги по Ассоциации благодарны народному избраннику за решение некоторых вопросов, касающихся данной темы. По инициативе Адучиева был проведен ряд мероприятий и встреч на уровне представителей Федеральных структур. В рамках 8 съезда заводчиков калмыцкого скота планируется проведение Всероссийской научно-практической конференции по теме «Технология мясного скотоводства». Её участники побывают в хозяйствах Малодербетовского и Сарпинского районов. Итоги впечатляют. Поголовье калмыцкой породы скота растет. Разводят даже далеко за Уралом. Например, Бурятия, по количеству уже на третьем месте. Высокая продуктивность при минимальных затратах по уходу плюс неприхотливость и выносливость к разным климатическим условиям отличают животных этой породы. Руководство Ассоциации и глава Калмыкии отмечают, в первую очередь, вклад калмыцких животноводов. Алексей Орлов подчеркивают, что был период, когда ситуация в этой сфере требовала принятия серьезных мер. Сегодня – можно говорить об их эффективности.Самый важный показатель - это увеличение численности высокопродуктивного чистопородного скота. Известны четыре типа калмыцкой породы КРС, один из которых «Айта» был выведен в Калмыкии еще в 2015 году на базе хозяйства «Агробизнес».Работа продолжается. Скоро о новом типе скота калмыцкой породы должен заявить племзавод «Адуч». На очереди – Бурятия.Отличает эту породу скота и высокий уровень воспроизводства. Средний показатель от ста коров 90 телят. Для других пород это редкость. Этим объясняется первое место калмыцкого скота по численности. Сегодня в России он насчитывает 135 тыс. голов, на 17-ти племзаводах и в 63-х племрепродукторах. Но этот мясной скот пользуется спросом не только внутри страны. Переговоры о поставке ведут Киргизия, Грузия. Достигнуто Соглашение с Казахстаном о приобретении 10 тысяч голов молодняка, 4 тысячи из которых уже поставлены.Развитие мясного скотоводства в России имеет приоритетное значение, говорил в своем обращение к участникам съезда депутат Государственной Думы Батор Адучиев.Коллеги по Ассоциации благодарны народному избраннику за решение некоторых вопросов, касающихся данной темы. По инициативе Адучиева был проведен ряд мероприятий и встреч на уровне представителей Федеральных структур. В рамках 8 съезда заводчиков калмыцкого скота планируется проведение Всероссийской научно-практической конференции по теме «Технология мясного скотоводства». Её участники побывают в хозяйствах Малодербетовского и Сарпинского районов.



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