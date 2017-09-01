Началась осенняя путина. После летнего перерыва калмыцкие рыбаки снова вышли на промысел. Сезон традиционно продлится до 10 декабря. В море вышло 197 звеньев, то есть более 350 рыбаков из 7 рыбодобывающих предприятий. В этот период охрану водных биоресурсов и контроль над соблюдением правил пограничного режима ведут сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкии и Астраханской области.



Лаганские рыбаки не скрывают своих надежд на богатый улов и высокий заработок. Квота в этом году установлена в размере пяти тысяч тонн. Из них в период весенней путины любители лова уже добыли полторы тысячи тонн рыбы. Главное не нарушать действующие правила и нормы. То есть иметь при себе необходимые разрешительные документы. И помнить, что квота – это не только права, но и обязанности.



Перед началом осенней путины в Лагани прошло совещание с участием председателя республиканского правительства Игоря Зотова, где говорили о

Накопившихся проблемах рыбохозяйственного комплекса. Затронули и тему соблюдения законодательства в сфере рыболовства и взаимодействия контролирующих органов, муниципальной власти и рыбопользователей. Как пояснил начальник пограничного отдела в городе Лагани пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области Максим Козлов, задачи его сотрудников, это прежде всего защита и охрана экономических интересов государства на приграничной территории.



Кроме того в текущем году пограничниками неоднократно были зафиксированы нарушения российского законодательства. Заведено двадцать административных дел, задержаны и привлечены к ответственности свыше десяти человек за незаконную добычу рыбы с помощью запрещенных орудий лова.



Закон обязаны соблюдать все. За его неисполнение неизбежно наказание, как физическому лицу, так и юридическому. А любителям рыбного промысла необходимо знать, что пограничные органы наделены административной юрисдикцией и действуют строго в рамках закона. Началась осенняя путина. После летнего перерыва калмыцкие рыбаки снова вышли на промысел. Сезон традиционно продлится до 10 декабря. В море вышло 197 звеньев, то есть более 350 рыбаков из 7 рыбодобывающих предприятий. В этот период охрану водных биоресурсов и контроль над соблюдением правил пограничного режима ведут сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкии и Астраханской области.Лаганские рыбаки не скрывают своих надежд на богатый улов и высокий заработок. Квота в этом году установлена в размере пяти тысяч тонн. Из них в период весенней путины любители лова уже добыли полторы тысячи тонн рыбы. Главное не нарушать действующие правила и нормы. То есть иметь при себе необходимые разрешительные документы. И помнить, что квота – это не только права, но и обязанности.Перед началом осенней путины в Лагани прошло совещание с участием председателя республиканского правительства Игоря Зотова, где говорили оНакопившихся проблемах рыбохозяйственного комплекса. Затронули и тему соблюдения законодательства в сфере рыболовства и взаимодействия контролирующих органов, муниципальной власти и рыбопользователей. Как пояснил начальник пограничного отдела в городе Лагани пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области Максим Козлов, задачи его сотрудников, это прежде всего защита и охрана экономических интересов государства на приграничной территории.Кроме того в текущем году пограничниками неоднократно были зафиксированы нарушения российского законодательства. Заведено двадцать административных дел, задержаны и привлечены к ответственности свыше десяти человек за незаконную добычу рыбы с помощью запрещенных орудий лова.Закон обязаны соблюдать все. За его неисполнение неизбежно наказание, как физическому лицу, так и юридическому. А любителям рыбного промысла необходимо знать, что пограничные органы наделены административной юрисдикцией и действуют строго в рамках закона.



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