ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 22:31

Началась осенняя путина


Началась осенняя путинаНачалась осенняя путина. После летнего перерыва калмыцкие рыбаки снова вышли на промысел. Сезон традиционно продлится до 10 декабря. В море вышло 197 звеньев, то есть более 350 рыбаков из 7 рыбодобывающих предприятий. В этот период охрану водных биоресурсов и контроль над соблюдением правил пограничного режима ведут сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкии и Астраханской области.

Лаганские рыбаки не скрывают своих надежд на богатый улов и высокий заработок. Квота в этом году установлена в размере пяти тысяч тонн. Из них в период весенней путины любители лова уже добыли полторы тысячи тонн рыбы. Главное не нарушать действующие правила и нормы. То есть иметь при себе необходимые разрешительные документы. И помнить, что квота – это не только права, но и обязанности.

Перед началом осенней путины в Лагани прошло совещание с участием председателя республиканского правительства Игоря Зотова, где говорили о
Накопившихся проблемах рыбохозяйственного комплекса. Затронули и тему соблюдения законодательства в сфере рыболовства и взаимодействия контролирующих органов, муниципальной власти и рыбопользователей. Как пояснил начальник пограничного отдела в городе Лагани пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области Максим Козлов, задачи его сотрудников, это прежде всего защита и охрана экономических интересов государства на приграничной территории.

Кроме того в текущем году пограничниками неоднократно были зафиксированы нарушения российского законодательства. Заведено двадцать административных дел, задержаны и привлечены к ответственности свыше десяти человек за незаконную добычу рыбы с помощью запрещенных орудий лова.

Закон обязаны соблюдать все. За его неисполнение неизбежно наказание, как физическому лицу, так и юридическому. А любителям рыбного промысла необходимо знать, что пограничные органы наделены административной юрисдикцией и действуют строго в рамках закона.



Другие новости по теме:

  • Калмыцкие рыбаки вышли на промысел
  • Незаконный оборот икры рыб осетровых видов пресекли сотрудники Пограничного управления
  • Калмыцкие рыбаки подсчитывают первый улов этого года
  • В Лаганском районе продолжается осенняя путина
  • Сезон вылова рыбы в Калмыкии завершен
  • На Каспии задержаны браконьеры из Кизляра
  • Осенняя путина продолжается
  • В Лаганском районе продолжается осенняя путина
  • В Калмыкии началась весенняя путина
  • По итогам операции "Путина" на Каспии изъято 58 тонн браконьерского улова

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Сентябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.