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Вчера, 22:25

150 лет на службе добра и милосердия


150 лет на службе добра и милосердия150 лет на службе добра и милосердия. Полутора вековой юбилей отмечает в этом году Российский Красный крест. Гуманность, беспристрастность, единство и сегодня остаются главными принципами этого движения. За время существования Калмыцкого отделения его волонтеры не раз приходили на помощь жителям республики и других регионов нашей страны. Председатель Валентина Будеева почти 40 лет посвятила этой благородной миссии. За самоотверженное многолетнее служение человечеству Игорь Зотов вручил ей благодарность правительства Калмыкии.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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