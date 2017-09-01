150 лет на службе добра и милосердия. Полутора вековой юбилей отмечает в этом году Российский Красный крест. Гуманность, беспристрастность, единство и сегодня остаются главными принципами этого движения. За время существования Калмыцкого отделения его волонтеры не раз приходили на помощь жителям республики и других регионов нашей страны. Председатель Валентина Будеева почти 40 лет посвятила этой благородной миссии. За самоотверженное многолетнее служение человечеству Игорь Зотов вручил ей благодарность правительства Калмыкии.