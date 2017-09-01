150 лет на службе добра и милосердия. Полутора вековой юбилей отмечает в этом году Российский Красный крест. Гуманность, беспристрастность, единство и сегодня остаются главными принципами этого движения. За время существования Калмыцкого отделения его волонтеры не раз приходили на помощь жителям республики и других регионов нашей страны. Председатель Валентина Будеева почти 40 лет посвятила этой благородной миссии. За самоотверженное многолетнее служение человечеству Игорь Зотов вручил ей благодарность правительства Калмыкии. 150 лет на службе добра и милосердия. Полутора вековой юбилей отмечает в этом году Российский Красный крест. Гуманность, беспристрастность, единство и сегодня остаются главными принципами этого движения. За время существования Калмыцкого отделения его волонтеры не раз приходили на помощь жителям республики и других регионов нашей страны. Председатель Валентина Будеева почти 40 лет посвятила этой благородной миссии. За самоотверженное многолетнее служение человечеству Игорь Зотов вручил ей благодарность правительства Калмыкии.



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