Сегодня Глава региона Алексей Орлов встретился с Председателем Союза журналистов России Всеволодом Богдановым, который возглавил международный пресс- форум проходящий в Элисте. Почетный гость поделился впечатлениями от пребывания в степной республике и отметил высокий уровень проведения форума. Также в ходе встречи были обсуждены вопросы развития калмыцких масс-медиа, в том числе вопросы государственной поддержки средств массовой информации.

Алексей Орлов вручил главному журналисту страны благодарность Главы республики за весомый вклад в развитие СМИ Калмыкии. Сегодня Глава региона Алексей Орлов встретился с Председателем Союза журналистов России Всеволодом Богдановым, который возглавил международный пресс- форум проходящий в Элисте. Почетный гость поделился впечатлениями от пребывания в степной республике и отметил высокий уровень проведения форума. Также в ходе встречи были обсуждены вопросы развития калмыцких масс-медиа, в том числе вопросы государственной поддержки средств массовой информации.Алексей Орлов вручил главному журналисту страны благодарность Главы республики за весомый вклад в развитие СМИ Калмыкии.



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