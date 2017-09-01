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Вчера, 11:51

На элистинском ипподроме пройдет культурно-спортивный праздник


На элистинском ипподроме пройдет культурно-спортивный праздникНа элистинском ипподроме завтра развернется культурно-спортивный праздник. В 9 утра начнется регистрация участников спортивных состязаний, с 10:00 стартует национальная борьба и стрельба из лука. Торжественная часть начнется через час. Встречать гостей праздника будет калмыцкий хотон у входа из нескольких кибиток, любой желающий сможет пройти ритуальный обряд очищения огнем. Далее по программе скачки и первый гастрономический фестиваль Вкусная Калмыкия и выступления творческих коллективов и многое другое. Там же пройдёт тождественная церемония регистрации новобрачных «семейный очаг». Сегодня проходят последние приготовления и генеральная репетиция. Организаторы Джангариады приглашают элистинцев и гостей степной столицы стать участниками этого яркого события.



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