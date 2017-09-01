Завтра в Элисте откроется первый международный форум журналистов

Завтра в Элисте начнет свою работу 1-й Международный форум журналистов «Национальная пресса сегодня».



1-й Международный форум журналистов «Национальная пресса сегодня» начнет свою работу завтра степной столице. В его работе примут участие представители региональной прессы из 20 регионов и делегации из Монголии и Синьцян-Уйгурского автономного района Китая. Оргкомитет завершает свою подготовительную работу.



Пресс-секретарь Главы Калмыкии Буянча Галзанов на заключительном заседании оргкомитета, еще раз проверяет готовность работы всех служб к предстоящему журналистскому форуму. О том, как шла подготовка к нему, рассказывали руководители средств массовой информации республики. Для работников районных газет этот форум имеет особое значение, ведь это не только возможность обсудить наболевшие проблемы, но и определить задачи на будущее.



Если говорить о прессе, то журналистика национальных регионов имеет в своей структуре практически все звенья системы средств массовой информации, а полиэтничность российского общества предполагает и признание права каждого народа на историю своей Родины, на язык и культуру. Эта пресса способствует межнациональному сотрудничеству. Обо всем об этом будут завтра говорить участники форума, по итогам работы которого примут резолюцию. Здесь пройдет еще одно мероприятие. Это награждение победителей окружного этапа конкурса «СМИротоврец», который проводит Гильдия межэтнической журналистики Российской Федерации. В Элисту прибудет президент Маргарита Лянге, в числе почетных гостей - председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов. Завтра в Элисте начнет свою работу 1-й Международный форум журналистов «Национальная пресса сегодня».1-й Международный форум журналистов «Национальная пресса сегодня» начнет свою работу завтра степной столице. В его работе примут участие представители региональной прессы из 20 регионов и делегации из Монголии и Синьцян-Уйгурского автономного района Китая. Оргкомитет завершает свою подготовительную работу.Пресс-секретарь Главы Калмыкии Буянча Галзанов на заключительном заседании оргкомитета, еще раз проверяет готовность работы всех служб к предстоящему журналистскому форуму. О том, как шла подготовка к нему, рассказывали руководители средств массовой информации республики. Для работников районных газет этот форум имеет особое значение, ведь это не только возможность обсудить наболевшие проблемы, но и определить задачи на будущее.Если говорить о прессе, то журналистика национальных регионов имеет в своей структуре практически все звенья системы средств массовой информации, а полиэтничность российского общества предполагает и признание права каждого народа на историю своей Родины, на язык и культуру. Эта пресса способствует межнациональному сотрудничеству. Обо всем об этом будут завтра говорить участники форума, по итогам работы которого примут резолюцию. Здесь пройдет еще одно мероприятие. Это награждение победителей окружного этапа конкурса «СМИротоврец», который проводит Гильдия межэтнической журналистики Российской Федерации. В Элисту прибудет президент Маргарита Лянге, в числе почетных гостей - председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов.



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