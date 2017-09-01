Региональные дороги будут переведены в статус федеральных
На сегодняшней рабочей встрече Главы республики Алексея Орлова с начальником Южного Межрегионального управления Госавтонадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Игорем Высоцким было озвучено, что теперь калмыцкое территориальное управление входит в состав их ведомства. В ближайшее время совместно предстоит решить ряд вопросов по обеспечению безопасности на дорогах республики. В 2018 году две региональные дороги будут переведены в статус федеральных. Как пояснил Игорь Высоцкий, тесное взаимодействие с правительством Калмыкии поможет значительно улучшить ситуацию в дорожной сфере региона.