На сегодняшней рабочей встрече Главы республики Алексея Орлова с начальником Южного Межрегионального управления Госавтонадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Игорем Высоцким было озвучено, что теперь калмыцкое территориальное управление входит в состав их ведомства. В ближайшее время совместно предстоит решить ряд вопросов по обеспечению безопасности на дорогах республики. В 2018 году две региональные дороги будут переведены в статус федеральных.

Как пояснил Игорь Высоцкий, тесное взаимодействие с правительством Калмыкии поможет значительно улучшить ситуацию в дорожной сфере региона. На сегодняшней рабочей встрече Главы республики Алексея Орлова с начальником Южного Межрегионального управления Госавтонадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Игорем Высоцким было озвучено, что теперь калмыцкое территориальное управление входит в состав их ведомства. В ближайшее время совместно предстоит решить ряд вопросов по обеспечению безопасности на дорогах республики. В 2018 году две региональные дороги будут переведены в статус федеральных.Как пояснил Игорь Высоцкий, тесное взаимодействие с правительством Калмыкии поможет значительно улучшить ситуацию в дорожной сфере региона.



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