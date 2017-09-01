Обращения граждан на личном контроле главы республики. Сегодня прием граждан в режиме видеоконференции провел полномочный представитель Президента России в ЮФО Владимир Устинов. В нем приняли участие глава республики Алесей Орлов и руководители министерств и ведомств. В этот раз с просьбой решить вопрос водоснабжения обратилась жительница села Троицкое Целинного района.

Как было озвучено Алексей Орлов, лично контролирует исполнение по всем обращениям граждан. Что позволяет решать проблемы в кратчайшие сроки. Обращения граждан на личном контроле главы республики. Сегодня прием граждан в режиме видеоконференции провел полномочный представитель Президента России в ЮФО Владимир Устинов. В нем приняли участие глава республики Алесей Орлов и руководители министерств и ведомств. В этот раз с просьбой решить вопрос водоснабжения обратилась жительница села Троицкое Целинного района.Как было озвучено Алексей Орлов, лично контролирует исполнение по всем обращениям граждан. Что позволяет решать проблемы в кратчайшие сроки.



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