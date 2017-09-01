Элиста готовится к празднику

Муниципалитет подготовил большую праздничную программу к 152-му Дню рождения Элисты. 16 сентября в день города с 8-ми утра на оптово-розничном рынке 3 мкр развернется осенняя ярмарка сельскохозяйственной продукции. Товары из районов будут продавать по бюджетным ценам. Торжественное открытие праздника начнется в 9.00 на Пагоде Семи Дней с первенства России по силовому экстриму. Далее по программе – осенняя ярмарка народных промыслов и ремесел мастеров на территории культурного центра «Родина» и городская выставка книжной продукции в Пушкинском сквере. В 11.00 на Пагоде Семи Дней будет организован тест-драйв от компании «Агат», все желающие смогут прокатиться на любимых иномарках. Затем для маленьких жителей и гостей Калмыкии устроят детский праздник «Мини Эльстм – мини байр». После этого представители национальных культур проведут концерт и дадут мастер-классы. Параллельно на Элистинском ипподроме с 11.00 будет проходить Республиканский культурно-спортивный праздник «Джангариада». Там же откроется первый гастрономический фестиваль. В 15.00 на Пагоде Семи Дней начнется регистрация новобрачных. В 16.00 пройдёт молодежный фестиваль на Арбате и ретро-дискотека. В 17.00 от Пагоды Семи Дней до площади Победы пройдет Элистинский карнавал. На Площади Победы начнется концерт творческих коллективов. С 21.00 для элистинцев и гостей столицы будет петь группа Банд’Эрос. Праздник завершится фейерверком Муниципалитет подготовил большую праздничную программу к 152-му Дню рождения Элисты. 16 сентября в день города с 8-ми утра на оптово-розничном рынке 3 мкр развернется осенняя ярмарка сельскохозяйственной продукции. Товары из районов будут продавать по бюджетным ценам. Торжественное открытие праздника начнется в 9.00 на Пагоде Семи Дней с первенства России по силовому экстриму. Далее по программе – осенняя ярмарка народных промыслов и ремесел мастеров на территории культурного центра «Родина» и городская выставка книжной продукции в Пушкинском сквере. В 11.00 на Пагоде Семи Дней будет организован тест-драйв от компании «Агат», все желающие смогут прокатиться на любимых иномарках. Затем для маленьких жителей и гостей Калмыкии устроят детский праздник «Мини Эльстм – мини байр». После этого представители национальных культур проведут концерт и дадут мастер-классы. Параллельно на Элистинском ипподроме с 11.00 будет проходить Республиканский культурно-спортивный праздник «Джангариада». Там же откроется первый гастрономический фестиваль. В 15.00 на Пагоде Семи Дней начнется регистрация новобрачных. В 16.00 пройдёт молодежный фестиваль на Арбате и ретро-дискотека. В 17.00 от Пагоды Семи Дней до площади Победы пройдет Элистинский карнавал. На Площади Победы начнется концерт творческих коллективов. С 21.00 для элистинцев и гостей столицы будет петь группа Банд’Эрос. Праздник завершится фейерверком



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