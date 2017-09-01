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Вчера, 11:48

Поступила очередная партия учебников


Поступила очередная партия учебниковВ общеобразовательные учреждения Элисты поступила очередная партия учебников. Это уже третья поставка. Почти 14 тысяч книг на 4,5 миллиона рублей сразу распределили по школам. В течение месяца их библиотеки практически полностью закрыли потребность в учебной литературе. Это стало возможным благодаря принятым руководством степного региона мерам. По поручению главы республики в 2016 –том был проведен мониторинг и было решено на средства из регионального бюджета пополнить фонды школьных библиотек. Тогда на 58 миллионов рублей было закуплено более 160 тыс. экземпляров. В этом году вся потребность в учебных пособиях будет закрыта уже к 30 сентября.



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