В общеобразовательные учреждения Элисты поступила очередная партия учебников. Это уже третья поставка. Почти 14 тысяч книг на 4,5 миллиона рублей сразу распределили по школам. В течение месяца их библиотеки практически полностью закрыли потребность в учебной литературе. Это стало возможным благодаря принятым руководством степного региона мерам. По поручению главы республики в 2016 –том был проведен мониторинг и было решено на средства из регионального бюджета пополнить фонды школьных библиотек. Тогда на 58 миллионов рублей было закуплено более 160 тыс. экземпляров. В этом году вся потребность в учебных пособиях будет закрыта уже к 30 сентября. В общеобразовательные учреждения Элисты поступила очередная партия учебников. Это уже третья поставка. Почти 14 тысяч книг на 4,5 миллиона рублей сразу распределили по школам. В течение месяца их библиотеки практически полностью закрыли потребность в учебной литературе. Это стало возможным благодаря принятым руководством степного региона мерам. По поручению главы республики в 2016 –том был проведен мониторинг и было решено на средства из регионального бюджета пополнить фонды школьных библиотек. Тогда на 58 миллионов рублей было закуплено более 160 тыс. экземпляров. В этом году вся потребность в учебных пособиях будет закрыта уже к 30 сентября.



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