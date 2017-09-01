Булгун Манджуракова отмечает юбилей

90 лет отмечает сегодня женщина - легенда Булгун Манджуракова. Самые тёплые слова адресовал ей глава государства. Поздравление от Владимира путина вручили этой удивительной женщине министр культуры Калмыкии и представители столичной администрации.



В свой 90-й день рождения в кругу родных и друзей она принимает цветы и поздравления от всех нас, благодарных ей за сохраненные народные мелодии, за любовь и преданность раз и навсегда выбранному делу.



Однажды в 6 лет взяв в руки инструмент, она посвятила ему целую жизнь. Большую и интересную.



Ветеран сцены Булгун Бюрчиевна, обладатель всех мыслимых и немыслимых наград и званий - к тому же наш коллега. Она была одной из тех, кто стоял у истоков телевидения Калмыкии. В год его полувекового юбилея мы поздравляем её и с этой круглой датой. Ведь традиции, заложенные ветеранами, живут и сегодня.



Её таланта и жизнелюбия хватило на всё важное и интересное, происходившее вокруг. Она в составе советской делегации в Монголию стала самым ярким её участником. И во многом благодаря её весёлой и протяжной, громкой и мелодичной, озорной и лиричной домбре тогда легко и охотно сложилось общение, переросшее в большую международную дружбу.



Её биография – это судьба народа. Республика, столица и все мы счастливы, что даже сегодня, несмотря на непослушные пальцы, Булгун Манджуракова радует нас своими жизнеутверждающими полными народной мудрости мелодиями любимой домбры.



Эта талантливая женщина с огромным интересом и даже жадностью следит за сегодняшними событиями. Каждый день, признаётся Булгун Бюрчиевна, несёт что-то новое. И этому новому нужно быть благодарным. 90 лет отмечает сегодня женщина - легенда Булгун Манджуракова. Самые тёплые слова адресовал ей глава государства. Поздравление от Владимира путина вручили этой удивительной женщине министр культуры Калмыкии и представители столичной администрации.В свой 90-й день рождения в кругу родных и друзей она принимает цветы и поздравления от всех нас, благодарных ей за сохраненные народные мелодии, за любовь и преданность раз и навсегда выбранному делу.Однажды в 6 лет взяв в руки инструмент, она посвятила ему целую жизнь. Большую и интересную.Ветеран сцены Булгун Бюрчиевна, обладатель всех мыслимых и немыслимых наград и званий - к тому же наш коллега. Она была одной из тех, кто стоял у истоков телевидения Калмыкии. В год его полувекового юбилея мы поздравляем её и с этой круглой датой. Ведь традиции, заложенные ветеранами, живут и сегодня.Её таланта и жизнелюбия хватило на всё важное и интересное, происходившее вокруг. Она в составе советской делегации в Монголию стала самым ярким её участником. И во многом благодаря её весёлой и протяжной, громкой и мелодичной, озорной и лиричной домбре тогда легко и охотно сложилось общение, переросшее в большую международную дружбу.Её биография – это судьба народа. Республика, столица и все мы счастливы, что даже сегодня, несмотря на непослушные пальцы, Булгун Манджуракова радует нас своими жизнеутверждающими полными народной мудрости мелодиями любимой домбры.Эта талантливая женщина с огромным интересом и даже жадностью следит за сегодняшними событиями. Каждый день, признаётся Булгун Бюрчиевна, несёт что-то новое. И этому новому нужно быть благодарным.



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