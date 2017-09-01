Стартовала школьная лига Роснано

В новый учебный год вступили члены школьной лиги «Роснано», ресурсный центр которой функционирует на базе КалмГУ. В увлекательное образовательное путешествие отправились ученики 22 школ Элисты и районов республики.



Напутствовали новых членов калмыцкой лиги «Роснано» победители каникулярной школы «Наноград. Калмыкия-2017», участники молодежного форума Наноград -2017, проходившего в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Полученный там опыт позволил им стать модераторами нового образовательного путешествия для своих сверстников. Как современные школьники и студенты решают сложные экономические и экологические задачи они объяснили языком юмора.



Для новых членов лиги такая форма общения - это мощный стимул развиваться в этом направлении и дальше. Совсем скоро они и сами будут решать увлекательные задачи по самым разным направлениям научной деятельности.



КалмГУ, как ресурсный центр школьной лиги РОСНАНО работает уже 5 лет. За это время образовательные учреждения Калмыкии стали частью большой схемы инновационного развития экономики. Им удалось качественного обновить содержание образования и наладить взаимные полезные и постоянно развивающиеся связи.



Модераторы образовательного путешествия в НАНОвый год познакомили новичков со своими презентациями, которые представили во время молодежного форума «Наноград» в образовательном центре «Сириус» в Сочи. В новый учебный год вступили члены школьной лиги «Роснано», ресурсный центр которой функционирует на базе КалмГУ. В увлекательное образовательное путешествие отправились ученики 22 школ Элисты и районов республики.Напутствовали новых членов калмыцкой лиги «Роснано» победители каникулярной школы «Наноград. Калмыкия-2017», участники молодежного форума Наноград -2017, проходившего в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Полученный там опыт позволил им стать модераторами нового образовательного путешествия для своих сверстников. Как современные школьники и студенты решают сложные экономические и экологические задачи они объяснили языком юмора.Для новых членов лиги такая форма общения - это мощный стимул развиваться в этом направлении и дальше. Совсем скоро они и сами будут решать увлекательные задачи по самым разным направлениям научной деятельности.КалмГУ, как ресурсный центр школьной лиги РОСНАНО работает уже 5 лет. За это время образовательные учреждения Калмыкии стали частью большой схемы инновационного развития экономики. Им удалось качественного обновить содержание образования и наладить взаимные полезные и постоянно развивающиеся связи.Модераторы образовательного путешествия в НАНОвый год познакомили новичков со своими презентациями, которые представили во время молодежного форума «Наноград» в образовательном центре «Сириус» в Сочи.



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