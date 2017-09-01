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Вчера, 11:50

В Городовиковском ДК пройдет капитальный ремонт


В Городовиковском ДК пройдет капитальный ремонтВ самом большом в республике сельском доме культуры будет, проведет капитальный ремонт. В Городовиковском ДК план реконструкции разделен на два этапа. Специалистам предстоит капитально отремонтировать зрительный зал, рассчитанный на 500 мест. Здание полностью перевели на автономное отопление. Так же будет заменена электропроводка.

Для жителей Городовиковского района сельский дом культуры – любимое место досуга. Здесь занимаются семь творческих коллективов. Четыре из которых народные. Имена талантливых Городовиковцев во всех списках победителей и лауреатов, всероссийских и республиканских фестивалей и конкурсов. Но само здание ДК требует капитального ремонта. В эксплуатацию оно было введено в 1975 году. С тех пор здесь проводился только косметический ремонт.

Начать реконструкцию здания стало возможным благодаря участию в государственной программе «Развитие культуры и туризма». На условиях софинансирования из федерального бюджета было выделено свыше двух миллионов рублей. Двести десять тысяч из республиканского и триста тридцать из городского муниципального бюджетов. На эти средства была отремонтирована отопительная система, приобретено звуковое оборудование.

До конца года будут завершены работы в зрительном зале. Ждут установки новые кресла. Полностью будет переделана сцена и освещение. Во всем здании будет заменена электропроводка. Ход и качество выполняемых работ постоянно контролируют районные власти. Средства, повторяет Глава района Батыр Петров, важно использовать грамотно и качественно. Ведь этот дом культуры является центром культурно-общественной жизни населения района. Как поясняет начальник отдела культуры Галина Шорваева, в следующем году все работы будут завершены.

После капитального ремонта местные жители и гости района будут отмечать свои праздники и проводить культурные мероприятия на удобной современной площадке. Кроме того отремонтированные помещения будут использоваться для проведения выставок и ярмарок.



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