Продолжается развитие туризма в Калмыкии

Комиссия по соисканию грантов Главы Калмыкии на реализацию проектов в сфере внутреннего и въездного туризма продолжает работу. В течение пяти дней им предстоит назвать четыре наиболее интересных предложения, которые и получат финансовую поддержку Алексея Орлова.

Члены комиссии рассмотрели 10 заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Все они на момент вскрытия конвертов отвечали формальным требованиям конкурса. Теперь поданные сведения необходимо проверить на достоверность. Таково требование закона. И 17 сентября протокол решения конкурсной комиссии с указанием проектов-победителей будет размещён на официальном сайте регионального минкульта. Напомним, что конкурс проводится второй год. Результатом прошедшего конкурса стало благоустройство территории вокруг Одинокого тополя, открытие центра восточной медицины «Манла» и создание объекта инфраструктуры вблизи лотосового поля в посёлке Джалыково. По мнению членов комиссии, проекты становятся все более интересными. К нынешним же претендентам будут предъявлены уже отработанные критерии оценки. Комиссия по соисканию грантов Главы Калмыкии на реализацию проектов в сфере внутреннего и въездного туризма продолжает работу. В течение пяти дней им предстоит назвать четыре наиболее интересных предложения, которые и получат финансовую поддержку Алексея Орлова.Члены комиссии рассмотрели 10 заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Все они на момент вскрытия конвертов отвечали формальным требованиям конкурса. Теперь поданные сведения необходимо проверить на достоверность. Таково требование закона. И 17 сентября протокол решения конкурсной комиссии с указанием проектов-победителей будет размещён на официальном сайте регионального минкульта. Напомним, что конкурс проводится второй год. Результатом прошедшего конкурса стало благоустройство территории вокруг Одинокого тополя, открытие центра восточной медицины «Манла» и создание объекта инфраструктуры вблизи лотосового поля в посёлке Джалыково. По мнению членов комиссии, проекты становятся все более интересными. К нынешним же претендентам будут предъявлены уже отработанные критерии оценки.



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