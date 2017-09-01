По следам Великой Отечественной войны

Отправиться по следам участников Великой Отечественной войны, чтобы определить местоположение главной героини – юной подпольщицы. Такое задание стояло перед участниками военно-исторического квеста «1944. Дети Победы». Это региональный этап всероссийской акции. Он состоялся накануне в национальной библиотеке имени Амур-Санана. В нем приняли участие 60 элистинских школьников. Главная цель мероприятия – при помощи современных образовательных форматов рассказать подрастающему поколению о событиях военного времени, подвигах и жизни детей фронтового времени.



По легенде, на территории Бреста советские солдаты находят рукопись юной подпольщицы, покинувшей Белоруссию в январе сорок четвертого. Задача участников квеста – разыскать девочку. Примерить на себя роль юных героев отважились около шестидесяти старшеклассников двенадцати элистинских школ. Найти все пороли, явки, подобрать секретный код для доступа к архивам командования и определить местоположение героини ребята смогли лишь, пройдя все испытания. Для этого им понадобились все их знания, логика и смекалка.



Игра основана на достоверных исторических событиях и воспоминаниях участников Великой Отечественной войны. Школьники узнали о судьбах и подвигах юных пионеров-героев Наде Богдановой, Зине Портновой, Вале Котике, Лёне Голикове и многих других.



Подобные мероприятия проводятся в Элисте второй год. В 2016-ом участниками всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» был предложен этот увлекательный формат изучения истории.



После прохождения шести станций с заданиями наибольшее количество баллов набрала команда Русской национальной гимназии. Второе и третье место досталось соответственно учащимся средней школы номер четыре и элистинской классической гимназии. Отправиться по следам участников Великой Отечественной войны, чтобы определить местоположение главной героини – юной подпольщицы. Такое задание стояло перед участниками военно-исторического квеста «1944. Дети Победы». Это региональный этап всероссийской акции. Он состоялся накануне в национальной библиотеке имени Амур-Санана. В нем приняли участие 60 элистинских школьников. Главная цель мероприятия – при помощи современных образовательных форматов рассказать подрастающему поколению о событиях военного времени, подвигах и жизни детей фронтового времени.По легенде, на территории Бреста советские солдаты находят рукопись юной подпольщицы, покинувшей Белоруссию в январе сорок четвертого. Задача участников квеста – разыскать девочку. Примерить на себя роль юных героев отважились около шестидесяти старшеклассников двенадцати элистинских школ. Найти все пороли, явки, подобрать секретный код для доступа к архивам командования и определить местоположение героини ребята смогли лишь, пройдя все испытания. Для этого им понадобились все их знания, логика и смекалка.Игра основана на достоверных исторических событиях и воспоминаниях участников Великой Отечественной войны. Школьники узнали о судьбах и подвигах юных пионеров-героев Наде Богдановой, Зине Портновой, Вале Котике, Лёне Голикове и многих других.Подобные мероприятия проводятся в Элисте второй год. В 2016-ом участниками всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» был предложен этот увлекательный формат изучения истории.После прохождения шести станций с заданиями наибольшее количество баллов набрала команда Русской национальной гимназии. Второе и третье место досталось соответственно учащимся средней школы номер четыре и элистинской классической гимназии.



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