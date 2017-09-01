Определены темы для итогового сочинения

В Минобрнауки России определили темы для итогового сочинения на текущий учебный год. В их число вошли: "Верность и измена"; "Равнодушие и отзывчивость"; "Цели и средства"; "Смелость и трусость"; "Человек и общество". Напомним, что итоговое сочинение проводится ежегодно в декабре и является условием допуска к государственной итоговой аттестации. При этом обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения. Результатом письменного испытания является "зачет" или "незачет". В случае неудовлетворительной оценки его можно пересдать в феврале или в мае текущего учебного года. В Минобрнауки России определили темы для итогового сочинения на текущий учебный год. В их число вошли: "Верность и измена"; "Равнодушие и отзывчивость"; "Цели и средства"; "Смелость и трусость"; "Человек и общество". Напомним, что итоговое сочинение проводится ежегодно в декабре и является условием допуска к государственной итоговой аттестации. При этом обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения. Результатом письменного испытания является "зачет" или "незачет". В случае неудовлетворительной оценки его можно пересдать в феврале или в мае текущего учебного года.



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