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Сегодня, 12:09

Определены темы для итогового сочинения


Определены темы для итогового сочиненияВ Минобрнауки России определили темы для итогового сочинения на текущий учебный год. В их число вошли: "Верность и измена"; "Равнодушие и отзывчивость"; "Цели и средства"; "Смелость и трусость"; "Человек и общество". Напомним, что итоговое сочинение проводится ежегодно в декабре и является условием допуска к государственной итоговой аттестации. При этом обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения. Результатом письменного испытания является "зачет" или "незачет". В случае неудовлетворительной оценки его можно пересдать в феврале или в мае текущего учебного года.



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