В Элисте выявлен факт незаконной торговли

В Элисте снято с продажи 100 килограммов молочной продукции и 2 тысячи яиц. Факт незаконной торговли был выявлен сотрудниками регионального управления ветеринарии благодаря неоднократным жалобам граждан на испорченные продукты питания. Как выяснилось, жительница Астраханской области осуществляла продажу в 8-мом микрорайоне, без сопроводительных документов, подтверждающих качество товара. За нарушение правил торговли женщина заплатит штраф. Как поясняют специалисты, подобные рейдовые мероприятия проводятся регулярно. В Элисте снято с продажи 100 килограммов молочной продукции и 2 тысячи яиц. Факт незаконной торговли был выявлен сотрудниками регионального управления ветеринарии благодаря неоднократным жалобам граждан на испорченные продукты питания. Как выяснилось, жительница Астраханской области осуществляла продажу в 8-мом микрорайоне, без сопроводительных документов, подтверждающих качество товара. За нарушение правил торговли женщина заплатит штраф. Как поясняют специалисты, подобные рейдовые мероприятия проводятся регулярно.



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