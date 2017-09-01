В дома бурульцев придет долгожданная вода

В поселке Бурул Городовиковского района появиться водоснабжение.

Алла Банинова - жительница поселка Бурул рассказывает, что ежедневно из колодца в дом ей приходится заносить около 20-ти ведер с водой. И так на протяжении 27 лет. Многодетная мама, воспитавшая пятерых детей, с нетерпением ждет, когда же в их доме появятся все блага цивилизации.



В этом населенном пункте проживает 42 семьи. Воду сюда доставляют из Городовиковска. Стоимость одной бочки девятьсот пятьдесят рублей. Местные жители неоднократно обращались в разные инстанции с просьбой решить этот вопрос. Процесс начался только в 2015 году. Администрацией городовиковского РМО было принято решение об изготовлении проектно-сметной документации. Протяженность водопровода составила более пяти тысяч метров, сметная стоимость свыше четырех миллионов рублей. В 2016 –м район оформилзаявку для участия в федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». В итоге выделено около двух с половиной миллионов рублей федеральных средств. Из республиканской казны свыше пятисот семидесяти тысяч. И почти миллион рублей из местного бюджета.



В настоящее время все работы по укладке водопровода практически завершены. В поселке установлены пять пожарных гидрантов. Они ждут начала работ по опрессовке и промывке. Сдача объекта согласно муниципальному контракту – 30 сентября текущего года. Сельчане с нетерпением ждут, когда же в их домах появится «живительная влага».



Перед запуском проведут ряд санитарных процедур, чтобы проверить качество воды на соответствие принятым нормам. Только после заключения экспертов воду подадут в дома бурульцев. В ближайших планах районной администрации – подача воды в село Дружное. Это единственный населенный пункт, который пока остается без водоснабжения. Но как было озвучено, вся подготовленная проектно-сметная документация и заявка находятся на рассмотрении в министерствах ЖКХ и сельского хозяйства. В поселке Бурул Городовиковского района появиться водоснабжение.Алла Банинова - жительница поселка Бурул рассказывает, что ежедневно из колодца в дом ей приходится заносить около 20-ти ведер с водой. И так на протяжении 27 лет. Многодетная мама, воспитавшая пятерых детей, с нетерпением ждет, когда же в их доме появятся все блага цивилизации.В этом населенном пункте проживает 42 семьи. Воду сюда доставляют из Городовиковска. Стоимость одной бочки девятьсот пятьдесят рублей. Местные жители неоднократно обращались в разные инстанции с просьбой решить этот вопрос. Процесс начался только в 2015 году. Администрацией городовиковского РМО было принято решение об изготовлении проектно-сметной документации. Протяженность водопровода составила более пяти тысяч метров, сметная стоимость свыше четырех миллионов рублей. В 2016 –м район оформилзаявку для участия в федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». В итоге выделено около двух с половиной миллионов рублей федеральных средств. Из республиканской казны свыше пятисот семидесяти тысяч. И почти миллион рублей из местного бюджета.В настоящее время все работы по укладке водопровода практически завершены. В поселке установлены пять пожарных гидрантов. Они ждут начала работ по опрессовке и промывке. Сдача объекта согласно муниципальному контракту – 30 сентября текущего года. Сельчане с нетерпением ждут, когда же в их домах появится «живительная влага».Перед запуском проведут ряд санитарных процедур, чтобы проверить качество воды на соответствие принятым нормам. Только после заключения экспертов воду подадут в дома бурульцев. В ближайших планах районной администрации – подача воды в село Дружное. Это единственный населенный пункт, который пока остается без водоснабжения. Но как было озвучено, вся подготовленная проектно-сметная документация и заявка находятся на рассмотрении в министерствах ЖКХ и сельского хозяйства.



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