В Элисте продолжается ремонт автомагистралей. В эти дни они проводятся на участке от улицы Сусеева до улицы Победы. Протяженность отрезка автомобильной дороги составляет почти 600 метров. На эти цели было выделено более 10 с половиной млн рублей. Здесь произвели частичную фрезеровку асфальтобетонного покрытия, установили новые бордюры, а на участке, где в дождливую погоду образовывались лужи, подняли уровень дорожного полотна почти на 30 см.



Кроме того, на участке оборудованы парковочные места и съезды. А для маломобильных групп населения занизили уровень бордюров. В Элисте продолжается ремонт автомагистралей. В эти дни они проводятся на участке от улицы Сусеева до улицы Победы. Протяженность отрезка автомобильной дороги составляет почти 600 метров. На эти цели было выделено более 10 с половиной млн рублей. Здесь произвели частичную фрезеровку асфальтобетонного покрытия, установили новые бордюры, а на участке, где в дождливую погоду образовывались лужи, подняли уровень дорожного полотна почти на 30 см.Кроме того, на участке оборудованы парковочные места и съезды. А для маломобильных групп населения занизили уровень бордюров.



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