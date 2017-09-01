Стартовал Всероссийский конкурс МВД «Народный участковый». Акция проводится в шестой раз. Конкурс разбит на три этапа, 2 из которых проводятся на региональном уровне. Победитель первых двух определится большинством голосов по итогам онлайн-голосования на официальном сайте МВД республики. Онлайн - голосование первого - завершится 20-го сентября. Второй пройдёт с 7 по 16 октября. А «народным участковым» станет тот, кто наберёт максимальное количество голосов на официальном сайте МВД России с 1 по 10 ноября. Стартовал Всероссийский конкурс МВД «Народный участковый». Акция проводится в шестой раз. Конкурс разбит на три этапа, 2 из которых проводятся на региональном уровне. Победитель первых двух определится большинством голосов по итогам онлайн-голосования на официальном сайте МВД республики. Онлайн - голосование первого - завершится 20-го сентября. Второй пройдёт с 7 по 16 октября. А «народным участковым» станет тот, кто наберёт максимальное количество голосов на официальном сайте МВД России с 1 по 10 ноября.



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