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Вчера, 20:00

В Элисту поступила вторая партия учебной литературы


В Элисту поступила вторая партия учебной литературыВ Элисту сегодня поступила вторая партия учебной литературы. Издательство «Просвещение» отправило в степную столицу еще почти 3 с половиной тонны печатной продукции. В русской национальной гимназии, которая определена единой базой приемки, сразу же распределяют комплекты по школам. Так, РНГ в рамках этого заказа полагалось около 650 экземпляров, 23-й школе – чуть больше тысячи четырехсот. Всего же, по данным городского профильного управления, потребность составляет – без малого 62 с половиной тысячи учебников. Книги поступят из нескольких издательств. От одного из них первая партия была доставлена на прошлой неделе. Это две с половиной тысячи учебников. Из трех издательств поставки еще ожидают.

Напомним, заказ был сформирован в июле с учетом увеличения количества учащихся в образовательных учреждениях. В элистинские школы поступят еще 3 тысячи учебников по предметам региональной компетенции.



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