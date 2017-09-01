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Вчера, 11:51

В Калмыкию доставят ковчег с мощами князя Александра Невского


В Калмыкию доставят ковчег с мощами князя Александра Невского10 сентября в Калмыкию доставят ковчег с мощами святого благоверного князя Александра Невского. Святыню привезут в Казанский кафедральный собор перед началом Божественной литургии, после которой состоится крестный ход с участием представителей калмыцкого казачества. 12 сентября, в день памяти Александра Невского, торжественное богослужение пройдет в молитвенном доме поселка Яшкуль, который носит имя святого князя. Затем святыню провезут по всем храмам Калмыкии.



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