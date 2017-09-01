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Вчера, 20:30

Одинокий тополь нуждается в помощи


Одинокий тополь нуждается в помощиОдинокий тополь нуждается в нашей помощи. Старожил Калмыкии переступил вековой рубеж. Благодаря учёным стал известен его точный возраст. Живой реликвии степной республики 101 год. И преклонный возраст и не только дают о себе знать.

Глава администрации Харбулукского СМО Вячеслав Гучинов делится планами по спасению святыни. Уже известны итоги обследования Одинокого тополя и даны рекомендации. К обновлению почвы можно приступить уже сейчас. Пока стоят погожие дни.

А в Министерстве природных ресурсов и окружающей среды с Центром древесных экспертиз «Здоровый лес» согласован план. Его сотрудниками проведен целый комплекс мероприятий сразу после того, как стали заметны тревожные признаки: поредела крона, а внутри ствола - труха. Не пошло на пользу и чрезмерное внимание людей.

Кстати, вытаптывание и сильное уплотнение почвы вокруг ствола, сильно затрудняющие естественное дыхание корневой системы, ученые и называют главными факторами снижения жизнестойкости Одинокого тополя. Потому и планируют в первоочередном порядке произвести демонтаж асфальтового и бетонного покрытия вокруг дерева, рекультивацию почвы и ряд других не менее важных мероприятий.

Поскольку Одинокий тополь, являющийся памятником природы, расположен на территории Харбулукского СМО, то охранные обязательства возложены именно на этот муниципалитет. Буддийская община сельского поселения готова поддержать любые начинания, направленные на сохранение священной реликвии.
К акциям по спасению Одинокового тополя, уверен глава СМО Вячеслав Гучинов, присоединятся буддисты со всей республики.

Словом, Одинокий тополь – совсем не одинок



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