Следственный комитет отмечает 10 лет со дня образования

Сегодня исполняется десять лет со дня образования следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. Седьмого сентября две тысячи седьмого года согласно указу президента были образованы территориальные следственные управления при прокуратуре. Это был первый исторически важный шаг к полной самостоятельности ведомства. Сегодня комитет является мощным правоохранительным органом, ведущим эффективную борьбу с преступностью во всех сферах. Торжественное собрание в этот день состоялось и в региональном следственном управлении. Почетными гостями по традиции стали ветераны. Сегодня исполняется десять лет со дня образования следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. Седьмого сентября две тысячи седьмого года согласно указу президента были образованы территориальные следственные управления при прокуратуре. Это был первый исторически важный шаг к полной самостоятельности ведомства. Сегодня комитет является мощным правоохранительным органом, ведущим эффективную борьбу с преступностью во всех сферах. Торжественное собрание в этот день состоялось и в региональном следственном управлении. Почетными гостями по традиции стали ветераны.



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