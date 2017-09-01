ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 17:00

Следственный комитет отмечает 10 лет со дня образования


Следственный комитет отмечает 10 лет со дня образованияСегодня исполняется десять лет со дня образования следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. Седьмого сентября две тысячи седьмого года согласно указу президента были образованы территориальные следственные управления при прокуратуре. Это был первый исторически важный шаг к полной самостоятельности ведомства. Сегодня комитет является мощным правоохранительным органом, ведущим эффективную борьбу с преступностью во всех сферах. Торжественное собрание в этот день состоялось и в региональном следственном управлении. Почетными гостями по традиции стали ветераны.



Другие новости по теме:

  • День образования следственного комитета
  • В региональном управлении следственного комитета состоялся день открытых дверей для студентов
  • Сегодня – День образования Следственного комитета России
  • День работника следствия
  • Следственному комитету РФ исполнилось 4 года
  • В Калмыкии проводится отбор кадров в академию Следственного комитета
  • Сотрудники Следственного комитета Калмыкии отметили профессиональный праздник
  • Следственный комитет начал работать в Крыму
  • В Калмыкии сотрудники УФСИН подозреваются в покушении на дачу взятки
  • В Элисте прошло торжественное собрание, посвященное Дню российской науки

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Сентябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.