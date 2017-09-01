Подготовка ко Дню города продолжается

Представители министерства культуры поделились на брифинге программой мероприятий на день города - 16 сентября. На столичном ипподроме пройдёт республиканский культурно-спортивный праздник «Джангариада», будет организован конкурс «Калмыцкий хотон» с участием муниципалитетов и администрации города. В этот же день пройдет седьмой международный фестиваль сказителей «Эпосы мира на земле потомков Джангара». Кроме того, элистинцев и гостей степной столицы ждет первый гастрономический фестиваль в республике. Представители министерства культуры поделились на брифинге программой мероприятий на день города - 16 сентября. На столичном ипподроме пройдёт республиканский культурно-спортивный праздник «Джангариада», будет организован конкурс «Калмыцкий хотон» с участием муниципалитетов и администрации города. В этот же день пройдет седьмой международный фестиваль сказителей «Эпосы мира на земле потомков Джангара». Кроме того, элистинцев и гостей степной столицы ждет первый гастрономический фестиваль в республике.



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