В Калмыкии стартовал пилотный проект «Социальный персональный информационный навигатор». Как рассказали на брифинге представители регионального отделения фонда, сервис должен упростить процедуру получения технических средств реабилитации для ребёнка-инвалида. Семьи, где воспитываются дети-инвалиды, уже получают информационные письма с указанием сроков получения средств реабилитации. Для подачи заявки требуется только во время прийти в региональное отделение Фонда социального страхования или самостоятельно приобрести необходимое оборудование по лимитированным ценам с получением компенсации. Кроме того можно уведомить сотрудников отделения Фонда о форме получения информации: по электронной почте, смс - сообщениями или заказным письмом.



Затронули на брифинге еще один пилотный проект фонда социального страхования – электронный листок нетрудоспособности. С 1 июля 2017 года с письменного согласия пациента «больничный» может быть оформлен в виде электронного документа. На сегодняшний день выдано уже 25 электронных листков нетрудоспособности. В Калмыкии стартовал пилотный проект «Социальный персональный информационный навигатор». Как рассказали на брифинге представители регионального отделения фонда, сервис должен упростить процедуру получения технических средств реабилитации для ребёнка-инвалида. Семьи, где воспитываются дети-инвалиды, уже получают информационные письма с указанием сроков получения средств реабилитации. Для подачи заявки требуется только во время прийти в региональное отделение Фонда социального страхования или самостоятельно приобрести необходимое оборудование по лимитированным ценам с получением компенсации. Кроме того можно уведомить сотрудников отделения Фонда о форме получения информации: по электронной почте, смс - сообщениями или заказным письмом.Затронули на брифинге еще один пилотный проект фонда социального страхования – электронный листок нетрудоспособности. С 1 июля 2017 года с письменного согласия пациента «больничный» может быть оформлен в виде электронного документа. На сегодняшний день выдано уже 25 электронных листков нетрудоспособности.



Смотреть полный выпуск новостей



