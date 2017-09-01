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Сегодня, 11:51

В Калмыкии стартовал пилотный проект «Социальный персональный информационный навигатор»


В Калмыкии стартовал пилотный проект «Социальный персональный информационный навигатор»В Калмыкии стартовал пилотный проект «Социальный персональный информационный навигатор». Как рассказали на брифинге представители регионального отделения фонда, сервис должен упростить процедуру получения технических средств реабилитации для ребёнка-инвалида. Семьи, где воспитываются дети-инвалиды, уже получают информационные письма с указанием сроков получения средств реабилитации. Для подачи заявки требуется только во время прийти в региональное отделение Фонда социального страхования или самостоятельно приобрести необходимое оборудование по лимитированным ценам с получением компенсации. Кроме того можно уведомить сотрудников отделения Фонда о форме получения информации: по электронной почте, смс - сообщениями или заказным письмом.

Затронули на брифинге еще один пилотный проект фонда социального страхования – электронный листок нетрудоспособности. С 1 июля 2017 года с письменного согласия пациента «больничный» может быть оформлен в виде электронного документа. На сегодняшний день выдано уже 25 электронных листков нетрудоспособности.



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