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Сегодня, 11:50

Безопасность детей в сети Интернет


Безопасность детей в сети ИнтернетКакие опасности подстерегают детей при бесконтрольном выходе во Всемирную паутину. Эта тема стала поводом встречи депутата ГосДумы Марины Мукабеновой с родителями элистинских школьников. Мукабенова один из авторов федерального закона о мессенджерах, принятого в этом году. С одной стороны виртуальный мир сегодня по сути, главный источником информации, однако с другой специалисты говорят о новой болезни - компьютерной зависимости. Проблема защиты детей в сети вызывает самый широкий резонанс. И не случайно. Статистические данные в стране по этой проблеме неутешительны. Да и в нашем регионе ситуация оставляет желать лучшего.



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