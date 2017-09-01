Безопасность детей в сети Интернет

Какие опасности подстерегают детей при бесконтрольном выходе во Всемирную паутину. Эта тема стала поводом встречи депутата ГосДумы Марины Мукабеновой с родителями элистинских школьников. Мукабенова один из авторов федерального закона о мессенджерах, принятого в этом году. С одной стороны виртуальный мир сегодня по сути, главный источником информации, однако с другой специалисты говорят о новой болезни - компьютерной зависимости. Проблема защиты детей в сети вызывает самый широкий резонанс. И не случайно. Статистические данные в стране по этой проблеме неутешительны. Да и в нашем регионе ситуация оставляет желать лучшего. Какие опасности подстерегают детей при бесконтрольном выходе во Всемирную паутину. Эта тема стала поводом встречи депутата ГосДумы Марины Мукабеновой с родителями элистинских школьников. Мукабенова один из авторов федерального закона о мессенджерах, принятого в этом году. С одной стороны виртуальный мир сегодня по сути, главный источником информации, однако с другой специалисты говорят о новой болезни - компьютерной зависимости. Проблема защиты детей в сети вызывает самый широкий резонанс. И не случайно. Статистические данные в стране по этой проблеме неутешительны. Да и в нашем регионе ситуация оставляет желать лучшего.



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