ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 11:48

Элиста готовится к отопительному сезону


Элиста готовится к отопительному сезонуВ Элисте продолжаются мероприятия по подготовке к отопительному сезону. На сегодняшний день все котельные города прошли процедуру приемки. В этом году, по оценке специалистов, они сданы раньше срока. Но при этом далеко не все многоквартирные дома степной столицы готовы к осенне-зимнему периоду.

У жильцов 4-го дома в 7-м микрорайоне за год собралась кипа документов. Они говорят, что это настоящая война, с управляющей компанией «Коммунальник». Дело в том, что между ними и организацией до сих пор идут разбирательства по выставленным счетам за отопление. Судя по цифрам в квитанциях, за апрель люди должны заплатить в два раза больше, чем за январь. Кроме того тепловая труба в доме с соединенными корпусами еще весной дала течь. Ремонт летом не осуществлялся. Что будет, когда начнется отопительный сезон, никто сказать не может.

Всего в Элисте работают порядка 15 управляющих компаний. Деятельность двух из них, это «Коммунальник» и «Восток-сервис», которые обслуживают на пару более 90 домов, к слову, под начальством одного человека, находится под пристальным вниманием регионального правительства. Более 100 жалоб от населения поступило в адрес этих организаций. Потому, готовность к отопительному сезону домов, которые они обслуживают, у специалистов вызывает опасение. Но в целом, большая часть коммунальных компаний уже отчиталась.

Кстати, жители 4-го дома в 7-м микрорайоне утверждают, что на сегодняшний день не проведены работы по опрессовке и промывке системы отопления. Ежегодные коммунальные проблемы вынуждают людей переходить в другую управляющую компанию. Этим они сейчас и занимаются. Осталось разобраться с цифрами в квитанциях. Что бы помочь гражданам избежать длительных разбирательств, правительством региона рекомендовано усилить работу с населением, в части информирования по выбору управляющей компании.

Между тем, прокуратура Элисты по результатам проверок, проведенных по обращениям граждан, установила, что вышеупомянутые «Коммунальник» и «Восток Сервис», а также еще две управляющие компании нарушили требования действующего законодательствам в части содержания и ремонта общедомового имущества. Возбуждено административное дело. 2 юридических лица привлечены к штрафу на общую сумму 150 000 рублей.



Другие новости по теме:

  • Элиста готовится к отопительному сезону
  • В некоторых домах Элисты до сих пор нет тепла
  • В Октябрьском районе ведется подготовка к отопительному сезону
  • Управляющие компании Элисты сократили долг на 1 млн рублей
  • Общественная палата Калмыкии проконтролирует готовность к отопительному сезону
  • Игорь Зотов потребовал 100% готовность к отопительному сезону
  • Подготовка к отопительному сезону под контролем
  • В правительстве Калмыки проверили подготовку к отопительному сезону
  • К отопительному сезону Калмыкия готова на 90%
  • По итогам проверки управляющих компаний возбуждено уголовное дело

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Сентябрь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930 



    © 2012 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2012. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: kalmvesti@mail.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.