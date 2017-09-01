Элиста готовится к отопительному сезону

В Элисте продолжаются мероприятия по подготовке к отопительному сезону. На сегодняшний день все котельные города прошли процедуру приемки. В этом году, по оценке специалистов, они сданы раньше срока. Но при этом далеко не все многоквартирные дома степной столицы готовы к осенне-зимнему периоду.



У жильцов 4-го дома в 7-м микрорайоне за год собралась кипа документов. Они говорят, что это настоящая война, с управляющей компанией «Коммунальник». Дело в том, что между ними и организацией до сих пор идут разбирательства по выставленным счетам за отопление. Судя по цифрам в квитанциях, за апрель люди должны заплатить в два раза больше, чем за январь. Кроме того тепловая труба в доме с соединенными корпусами еще весной дала течь. Ремонт летом не осуществлялся. Что будет, когда начнется отопительный сезон, никто сказать не может.



Всего в Элисте работают порядка 15 управляющих компаний. Деятельность двух из них, это «Коммунальник» и «Восток-сервис», которые обслуживают на пару более 90 домов, к слову, под начальством одного человека, находится под пристальным вниманием регионального правительства. Более 100 жалоб от населения поступило в адрес этих организаций. Потому, готовность к отопительному сезону домов, которые они обслуживают, у специалистов вызывает опасение. Но в целом, большая часть коммунальных компаний уже отчиталась.



Кстати, жители 4-го дома в 7-м микрорайоне утверждают, что на сегодняшний день не проведены работы по опрессовке и промывке системы отопления. Ежегодные коммунальные проблемы вынуждают людей переходить в другую управляющую компанию. Этим они сейчас и занимаются. Осталось разобраться с цифрами в квитанциях. Что бы помочь гражданам избежать длительных разбирательств, правительством региона рекомендовано усилить работу с населением, в части информирования по выбору управляющей компании.



Между тем, прокуратура Элисты по результатам проверок, проведенных по обращениям граждан, установила, что вышеупомянутые «Коммунальник» и «Восток Сервис», а также еще две управляющие компании нарушили требования действующего законодательствам в части содержания и ремонта общедомового имущества. Возбуждено административное дело. 2 юридических лица привлечены к штрафу на общую сумму 150 000 рублей. В Элисте продолжаются мероприятия по подготовке к отопительному сезону. На сегодняшний день все котельные города прошли процедуру приемки. В этом году, по оценке специалистов, они сданы раньше срока. Но при этом далеко не все многоквартирные дома степной столицы готовы к осенне-зимнему периоду.У жильцов 4-го дома в 7-м микрорайоне за год собралась кипа документов. Они говорят, что это настоящая война, с управляющей компанией «Коммунальник». Дело в том, что между ними и организацией до сих пор идут разбирательства по выставленным счетам за отопление. Судя по цифрам в квитанциях, за апрель люди должны заплатить в два раза больше, чем за январь. Кроме того тепловая труба в доме с соединенными корпусами еще весной дала течь. Ремонт летом не осуществлялся. Что будет, когда начнется отопительный сезон, никто сказать не может.Всего в Элисте работают порядка 15 управляющих компаний. Деятельность двух из них, это «Коммунальник» и «Восток-сервис», которые обслуживают на пару более 90 домов, к слову, под начальством одного человека, находится под пристальным вниманием регионального правительства. Более 100 жалоб от населения поступило в адрес этих организаций. Потому, готовность к отопительному сезону домов, которые они обслуживают, у специалистов вызывает опасение. Но в целом, большая часть коммунальных компаний уже отчиталась.Кстати, жители 4-го дома в 7-м микрорайоне утверждают, что на сегодняшний день не проведены работы по опрессовке и промывке системы отопления. Ежегодные коммунальные проблемы вынуждают людей переходить в другую управляющую компанию. Этим они сейчас и занимаются. Осталось разобраться с цифрами в квитанциях. Что бы помочь гражданам избежать длительных разбирательств, правительством региона рекомендовано усилить работу с населением, в части информирования по выбору управляющей компании.Между тем, прокуратура Элисты по результатам проверок, проведенных по обращениям граждан, установила, что вышеупомянутые «Коммунальник» и «Восток Сервис», а также еще две управляющие компании нарушили требования действующего законодательствам в части содержания и ремонта общедомового имущества. Возбуждено административное дело. 2 юридических лица привлечены к штрафу на общую сумму 150 000 рублей.



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