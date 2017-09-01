Представители Вольного экономического общества в Калмыкии

Сегодня в Элисте открылась учредительная конференция с участием представителей вольного экономического общества России. Церемонию возглавила вице-президент всероссийского общества Маргарита Ратникова, которая ещё раз напомнила, что Россия сильна регионами. И Республиканское отделение организации должно стать одним из ведущих, наравне с Московским и Ростовским. Эта организация была создана более двухсот пятидесяти лет назад указом Екатерины Второй и призвана содействовать экономическому развитию Государства. Сегодня в Элисте открылась учредительная конференция с участием представителей вольного экономического общества России. Церемонию возглавила вице-президент всероссийского общества Маргарита Ратникова, которая ещё раз напомнила, что Россия сильна регионами. И Республиканское отделение организации должно стать одним из ведущих, наравне с Московским и Ростовским. Эта организация была создана более двухсот пятидесяти лет назад указом Екатерины Второй и призвана содействовать экономическому развитию Государства.



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